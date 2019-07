Warum heißt eBay eigentlich eBay?

eBay hieß ursprünglich AuctionWeb. Der Gründer Pierre Omidyar betrieb ursprünglich in San José das Internet-Consulting-Unternehmen Echo Bay Technology Group. Zwar existieren einige Orte mit Namen "Echo Bay", die jedoch mit der Namensgebung nichts zu tun hatten. Omidyar fand einfach, dass der Name gut klingt. Allerdings gab es ein Problem bei der Registrierung der Domain: Die kanadische Minengesellschaft Echo Bay Mines Limited aus Great Bear Lake hatte sich bereits den Domain-Namen echobay.com gesichert. Daher entschied sich der Firmengründer für ebay.com. Omidyar hatte ursprünglich die Idee, dass Verkäufer und Käufer im Netz wie bei einer Auktion den Preis der Ware festlegen und aushandeln. Zu Testzwecken stellte er auf der selbstprogrammierten Webseite "AuctionWeb" einen defekten Laserpointer zum Kauf an, der schließlich für 14,83 Dollar den Besitzer wechselte. Bereits ein Jahr nach der ersten Auktion hatte sich auf eBay bereits 40.000 Nutzer registriert. Heute sollen es über 275 Millionen angemeldete Mitglieder sein.

