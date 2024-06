Kaum ein Produkt hat deutsche Amtsstuben und Büros so geprägt wie der Leitz-Ordner. 1896 erfand Luis Leitz den Aktenordner. Ein weiterer Meilenstein in der Dokumentenarchivierung fand dann 100 Jahre später statt: 1996 gab es bei der Stuttgarter Unternehmensgruppe Louis Leitz das erste Produkt für digitales Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung. Der elektronische Leitzordner, kurz ELO, war geboren. Zwei Jahre später wurde die ELO Digital Office GmbH als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert. Heute vertreibt Elo seine Dokumenten-Management-Lösung in 50 Ländern und zählt 1.300.000 Anwender.

Die beiden Informatikstudenten an der University of Bradford in der englischen Grafschaft West Yorkshire, Brian Harper und William Southwood, entwickelten 1994 ein System zur Ablage ihrer Studiendokumente, das sie auf der Unix-Umgebung ihrer Hochschule auch Kommilitonen und Dozenten zugänglich machten. Beide waren begeisterte Schachspieler, die sich nicht nur gerne im direkten Duell maßen, sondern auch ständig ihre Spielstärke verglichen. 1960 entwickelte der in Ungarn geborene US-amerikanische Statistiker Árpád Imre Élo eine komplizierte Formel zur Ermittlung der Spielstärke, die nach ihm benannte Elo-Zahl. Harper und Southwood nutzen für ihre Elo-Berechnungen und für das Dokumentenablagesystem einen Unix-Server, den sie Elo nannten. Nach ihrem Abschluss 1997 in Bradford gründeten sie ihr Unternehmen Elo Dokument Solutions das 2005 dann in Elo Digital Office umbenannt wurde.