Der Herkunft von Firmen- und Markennamen liegt oft eine interessante Geschichte zugrunde. Wissen Sie, warum die Fritzbox von AVM eigentlich Fritzbox heißt? Wir geben Ihnen drei Erklärungen, wie es zu dem Namen des Netzwerkprodukts kam.

Fritz steht ursprünglich für Frequence Independant Transistor ZRAM (kurz FRITZ), einer Technologie, die vom amerikanische Hersteller AVM (American Valve Manufacturing) entwickelt worden war. Dabei wird die frequenzunabhängige Schaltung mittels Z-RAM durchgeführt. Im Gegensatz zu DRAM werden dabei sowohl die Schalt- als auch die Speicherfunktion auf einem SOI-Substrat-basierten Transistor ausgeführt. Bis 1984 hielt die US-Telefongesellschaft AT&T das Monopol auf Modems, die direkt an die Telefonleitung angeschlossen werden konnten. Andere Hersteller mussten sich über den Umweg der akustischen Kopplung behelfen. Nachdem das Monopol aufgehoben war entwickelte AVM die erste Modem-PC-Karte auf FRITZ-Basis. Das 300-Baud-Modem war zum bekannten Bell 103A kompatibel und war für S-100 Bus-Computer geeignet, zu denen damals der Altair 8800 und der IMSAI 8080 gehörten. 1986 kam dann das erste externe Modem mit dem Namen Fritzbox AVM-2020 auf den Markt. Nachdem der Name "Fritz" in Computer-Kreisen schnell Berühmtheit erlangte, wurde trotz neuerer Technik die Marke auch für die folgenden Produkte bis heute beibehalten. Der eigentliche Herstellername verschwand mit den neueren Gerätegenerationen aus den Typenbezeichnungen.



Am College of Engeneering and Pysical Science an der University of Birmingham entwickelte ein Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Frederik Woodpecker, von seinen Studenten liebevoll "Fritz" genannt, Anfang der 90er-Jahre den Übertragungsstandard Digital Subscriber Line (DSL). Die drei ehemaligen Woodpecker-Studenten George Albright, Martin Villiers und Lakshmi Mandal gründeten 1995 die Elektronikfirma AVM. Der erste Großauftrag kam von der staatlichen Telekommunikationsgesellschaft British Telecommunications, die ihre ersten DSL-Modems von AVM bezog. Die Idee der AVM-Firmengründer, das Modem nach ihrem Mentor Frederik Woodpecker Fritzbox zu nennen, fiel aber bei den Marketing-Strategen der BT glatt durch. Ihnen klang der Name "zu Deutsch". Erst bei den providerunabhängigen Geräten griffen Albright, Villiers und Mandal die Idee wieder auf und nannten zunächst ihr Spitzenprodukt, eine Kombination aus DSL-Modem und Router, AVM 2004 Fritzbox. 2004 stand für das Erscheinungsjahr. In diesem Jahr wurde diese erste Fritzbox auf der CeBIT erstmals dem Publikum vorgestellt. Der Router gewann aufgrund seiner Funktionsvielfalt schnell an Verbreitung und wurde bald nur noch "Fritzbox" genannt. Daher entschlossen sich die Firmengründer, alle folgenden Geräte unter diesem Namen zu vermarkten.