Lexmark ist eine Ausgründung der Drucker- und Schreibmaschinensparte von IBM. IBM hatte eine große Niederlassung mit Produktionsstätten in Lexington / Kentucky. Dies wurde dann auch der Sitz von Lexmark. Der Name leitet sich ganz einfach von Lexington ab. Am Hauptsitz in Lexington befindet sich neben der Verwaltung heute noch die Abteilung für Forschung und Entwicklung.