Warum heißt LG eigentlich LG?

LG sind die Initialen des Firmengründers Larry Goldsmith. Goldsmith betrieb in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Werkstatt zur Reparatur von Landwirtschaftsmaschinen und Elektrogeneratoren in Troutdale am Sandy River, heute ein Vorort von Portland / Oregon. Goldsmith galt als Tüftler. Er ließ sich eine spezielle Schaufelform in Generatoren für Wasserkraftwerke patentieren. Sie ist heute noch als LG-Turbine in vielen kleineren Flusskraftwerken gebräuchlich. Als am benachbarten Columbia River 1934 ein Wasserkraftwerk gebaut wurde, konnte Goldsmith erstmals die Leistungsfähigkeit seiner Turbine unter Beweis stellen und legte damit den Grundstein zu einem der weltweit größten Mischkonzerne. 1956 wurde dann die Tochter LG Electronics gegründet. Goldsmith starb 1962 kinderlos, der Konzern blieb aber als Corporation bestehen.