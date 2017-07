Motorola ist eine Vorstadt im Osten Roms an der Via Prenestina. Dort gründete Edoardo Albizzi 1954 das Unternehmen Motorola S.p.A. zur Fertigung von Funkausrüstungen für Einsatzkräfte, Regierungsorganisationen und das Militär. Sein Sohn, Edoardo Albizzi der Zweite, erkannte in den frühen 90er-Jahren den Trend zu Mobiltelefonen. International erfolgreich wurde das Unternehmen durch das klappbare Telefon StarTAC, das Albizzi an das Design der Kommunikatoren der Science-Fiction-Serie Star Trek anlehnte.

Motorola ist eine in den USA und in Lateinamerika gebräuchliche Bezeichnung für Kleinmotorräder ähnlich den Mofas hierzulande. 1931 wurde in Schaumburg im US-Bundesstaat Illinois, nördlich von Chicago, eine zum General-Motors-Konzern gehörende Produktionsstätte für Kleinkraftradmotoren eingerichtet. Im Volksmund hieß der damalige Fabrikkomplex "Motorola". Als General Motors 1961 die Produktion an Hauptsitz in Detroit verlegte, stand das Gelände mehrere Jahre zum Verkauf. Erst ein groß angelegtes Förderprogramm führte zur Ansiedlung neuer Firmen auf den "Motorola Grounds", unter anderem Motorola Inc., die sich auf elektronische Bauelemente spezialisierte. Das rasant wachsende Unternehmen musste aus Platzgründen schon nach zwei Jahren umziehen, der Name Motorola blieb aber.