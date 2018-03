Der Herkunft von Firmen- und Markennamen liegt oft eine interessante Geschichte zugrunde. Wir haben für Sie Beispiele gesucht. Jede Woche gibt es nun einen Namen zum Mitraten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, warum Panasonic eigentlich Panasonic heißt. Wir geben Ihnen drei Erklärungen, wie es zu dem Namen des Elektronikkonzerns kam:

Panasonic hat seine Wurzeln in der finnischen Musikerszene. Mika Vainio und Ilpo Väisänen gründeten 1993 in Turku das Elektronikmusikprojekt Panasonic. Auf ihre Anforderungen entwickelte Jari Lehtinen ein Gerät aus modular ineinandergreifenden analogen Klanggeneratoren, das die Gruppe unter dem Markennamen Panasonic auch kommerziell vermarktete. Schnell entwickelte sich der Klanggenerator zum Standard in der elektronischen Musikszene. Lehtinen erweiterte schon ein Jahr später das Portfolio um professionelles Musiker-Equipment mit Mikrofonen, Verstärker und Lautsprecher. Durch ein Joint-Venture mit Nokia brachte Panasonic 1995 die ersten Plasmabildschirme auf den Markt. Es folgten Röhrenmonitore und Flachbildschirme für die PC-Nutzung. Ende der 90er-jahre wurde das Portfolio im Rahmen einer weltweiten Expansionsstrategie erheblich ausgeweitet und umfasste zudem weiße Ware, Unterhaltungselektronik und professionelles Video-Equipment. 2000 verkaufte Nokia schließlich seine Anteile an dem Joint Venture an die Panasonic-Aktionäre. Die Monitorsparte wurde unabhängig und bekam den Namen ViewSonic.

Panasonic wurde vor 100 Jahren durch Konosuke Matsushita gegründet und firmierte ursprünglich unter dem Namen des Firmengründers. Das erste Produkt war Gewindesockel für Glühlampen. Kurz darauf brachte Matsushita einen sehr erfolgreichen Doppelsockel heraus, der es ermöglichte, zwei Geräte an einem Anschluss zu betreiben. Der Name Panasonic geht aber auf einen Lautsprecher zurück. Der japanische Konzern entwickelte 1955 einen Speaker. Dessen Name war eine Wortschöpfung aus dem griechischen Pan (gesamt) und dem englischen Sonic (Schall) und sollte so viel wie "weltumspannendes Versorgen mit gutem Klang" bedeuten. 1963 verwendete Matsushita Panasonic erstmals als umfassenden Markennamen in Europa. 2008 wurde schließlich der gesamte Konzern in Panasonic Corporation umbenannt, mit der Begründung, dass das Unternehmen im Ausland besser unter dem Namen Panasonic bekannt sei. Der Konzern beschäftigt mittlerweile weltweit über 250.000 Mitarbeiter.