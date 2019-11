Die Herkunft des Firmennamens SAP ist kurios: Der ehemalige IBM-Mitarbeiter Claus Wellenreuther hatte Ende der 70er-Jahre in San Pedro Sula, der zweitgrößten Stadt und dem wirtschaftlichen Zentrum in Honduras, einen Kunden aus der fleischverarbeitenden Industrie. Der Konzern, der unter anderem die größte Schlachthofkette Mittelamerikas betrieb, erfasste sämtliche Farmer, Zulieferer, Kunden bis hin zu den zur Schlachtung anstehenden Rinder mittels Lochkarten. Um dieses aufwändige Verfahren zu rationalisieren, entwickelte Wellenreuther ein Programm, mit dem diese Aufgabe auf einem Großrechner möglich war und machte sich damit selbstständig. Der Flughafen von San Pedro Sula hat den IATA-Code SAP. Da der Ex-IBM-Mitarbeiter von seinem ursprünglichen Arbeits- und Wohnort Armork, New York, häufig per Flugzeug nach San Pedro Sula reiste, nannte er diese Geschäftsreisen seine "SAP Trips". So nannte er sein neu gegründetes Unternehmen SAP. Um die Jahrtausendwende erfolgte dann der Umzug ins Newtown Township, einem Vorort Philadelphias.