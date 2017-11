Der Herkunft von Firmen- und Markennamen liegt oft eine interessante Geschichte zugrunde. Wir haben für Sie Beispiele gesucht. Jede Woche gibt es nun einen Namen zum Mitraten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, warum Varta eigentlich Varta heißt. Wir geben Ihnen drei Erklärungen, wie es zu dem Namen des Batteriespezialisten kam:

Das Unternehmen Varta wurde 1913 vom Ingenieur Egon Mühlheimer im preußischen Posen, dem heutigen Pozna in Polen, zur Produktion von Batterien und Akkumulatoren gegründet. Der Name leitet sich vom durch Posen fließenden Fluss Warthe ab, der auf lateinisch Varta heißt. Die Firma wuchs schnell, da durch den ersten Weltkrieg der Bedarf an Batterien und Akkumulatoren rasant anstieg. So lieferte Varta auch die Batterien für die U-Boot-Flotte. Nach dem 1. Weltkrieg wurde Posen durch den Versailler Vertrag dem wieder hergestellten polnischen Staat zugesprochen. Viele Deutsche verließen die Stadt, unter ihnen auch Firmengründer Mühlheimer mit seiner Frau Frieda und den beiden minderjährigen Söhnen Karl und Eugen. Sein erstgeborener Sohn Egon Jr. war im Krieg gefallen. Mühlheimer wagte im württembergischen Ellwangen einen Neuanfang. Noch heute produziert Varta in Dischingen nicht weit von Ellwangen Gerätebatterien. In Ellwangen unterhält das Unternehmen ein Logistikzentrum.

Varta ist eine frühe Ausgliederung aus dem finnischen Nokia-Konzern. Der ursprüngliche Holzstoffhersteller entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts zum Großkonzern, der unter anderem auch Gummistiefel, Reifen und Batterien produzierte. Die Batterien erhielten den Namenszusatz "Varta", was aus dem Finnischen übersetzt "speziell" bedeutet. 1928 erfolgte dann die Ausgründung als eigenständisches Unternehmen. In der Nachkriegszeit setzte Varta vor allem auf zwei wesentliche Wachstumsmärkte und expandierte vor allem im europäischen Markt. Zum einen profitierte man mit Autobatterien von der schnell voranschreitenden Motorisierung. Zum anderen stiegen die Zahl der mobilen Elektrokleingeräte und deren Bedarf an kompakten Batterien rasant. Noch heute befindet sich der Hauptsitz des Konzerns im finnischen Tampere. Weltweit arbeiten rund 10.000 Mitarbeiter für das Unternehmen.