Der Name Xerox leitet sich aus der Xerographie ab, einer in den 30er-Jahren vom Physiker und Patentanwalt Chester F. Carlson entwickelten Drucktechnologie, die ohne flüssige Bestandteile auskommt (Altgriechisch xeros = trocken und graphe = Schrift). Das Unternehmen Xerox wurde allerdings bereits 1906 als Haloid Corporation in Rochester, New York, von Stephan Kubny-Miller gegründet. Haloid hatte sich auf die Produktion von Fotopapieren spezialisiert. 1947 erwirbt Haloid das Recht, auf Grundlage des von Carlson entwickelten Verfahrens entsprechende Produkte zu entwickeln. Dafür lässt sich das Unternehmen den Namen Xerox patentieren. 1949 stellt das Unternehmen schließlich den ersten Xerox-Kopierer, das Model A, vor. Um den europäischen Markt zu erobern gründet Haloid zusammen mit der britischen Rank Organisation Plc. 1956 die Rank Xerox Ltd. 1961 ändert der Konzern den Namen in Xerox Corporation und verlegt den Hauptsitz nach Stamford, Connecticut, wo er sich noch heute befindet.