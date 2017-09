Nur wenige Unternehmen können heute exakt beziffern, wie viele on premise bezogene Software-Lizenzen bei ihnen im Einsatz sind. Noch schwieriger gestaltet sich für sie die Umsetzung und Integration von Cloud-Lizenzmodellen und Cloud-Services. Systemhäuser und IT-Dienstleister sind hier als Berater und Trusted Advisors gefragt. Welche Chancen sich daraus ergeben und wo die großen Knackpunkte bei der Migration des SAM-Lifecycle von einer On Premise Umgebung zu einer Managed-Service Umgebung liegen, erläutert Siegward Sanden, Vice President Direct Sales & Channel bei der brainwaregroup, im Video-Interview mit ChannelPartner.

