Das Samsung Galaxy S22 hat schon einiges auf dem Kasten, doch wenn wir die Gerüchte rund um die kommende Generation Galaxy S23 hören, dann lohnt sich das Warten definitiv. Sie müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden - denn schon am 1. Februar wird Samsung das Galaxy S23 vorstellen.

Seit dem Galaxy S20 aus dem Jahr 2020 verbaut Samsung im Ultra-Modell eine 108-Megapixel-Kamera, die von Jahr zu Jahr besser wurde. Schon beim S22 wurde gemunkelt, dass die Südkoreaner eine noch hochauflösendere Kamera mit satten 200 Megapixeln integrieren könnten. Den weltweit ersten 200-Megapixel-Sensor Isocell HP1 für Smartphones hatte Samsung im September 2021 präsentiert. Daraus wurde allerdings nichts.

Samsung hat diesen Bildsensor weiterentwickelt und Ende Juni 2022 den Isocell HP3 vorgestellt. Doch interessanterweise soll es nicht diese Version sein, die im Galaxy S23 Ultra arbeiten wird. Stattdessen soll laut dem bekannten Leaker Ice Universe der Isocell HP2 zum Einsatz kommen, den Samsung bisher noch nicht bekannt gab. Und dieser soll angeblich besser sein als HP1 und HP3.

Darüber hinaus wird Samsung wohl wieder auf eine Periskop-Kamera mit 10 Megapixeln und 10-fachen Zoom setzen.

Bisher fuhr Samsung eine zweigleisige Strategie, durch die in europäischen Modellen die von Samsung selbst entwickelten Exynos-Prozessoren verbaut wurden. In den Geräten anderer Märkte kamen die Snapdragon-CPUs von Qualcomm zum Einsatz.

Nun wird es aber so sein, dass alle Premium-Geräte von Samsung auf die Snapdragon-CPUs setzen werden. Entsprechend wird im Galaxy S23 wohl der Snapdragon 8 Gen2 arbeiten, den Qualcomm noch in diesem Jahr vorstellen wird.

Das ist tatsächlich eine gute Nachricht für deutsche Nutzer, denn die beiden aktuellen Chips Snapdragon 8 Gen1 und 8+ Gen1 führen derzeit die Benchmark-Liste von Antutu an. Entsprechend ist auch die US-Version des Galaxy S22 tatsächlich stärker als die europäische Variante mit Samsungs Exynos 2200.

Zwar gab es Gerüchte, dass Samsung die Front-Kamera unter dem Display-Glas verbauen könnte, das scheint laut des koreanischen Blog Naver jedoch vom Tisch zu sein. Erst ab dem Galaxy S24 soll diese Technologie auch in der S-Reihe verbaut werden.

Denn tatsächlich gibt es bereits im Galaxy Z Fold 3 sowie im kürzlichen vorgestellten Z Fold 4 eine Selfie-Cam unter dem Display-Glas. Allerdings werden diese Falt-Handys in deutlich kleineren Stückzahlen gefertigt. Die Massenproduktion von zig Millionen Bildschirmen mit der Kamera unter dem Glas wird wohl erst ab dem Galaxy S24 möglich sein.

Wie es scheint, werden die Galaxy-S23-Modelle die gleiche Größe haben wie ihre jeweiligen Vorgänger. Wie ein Bild vom Twitter-Nutzer Ice Universe zeigt, soll das Gehäuse nun aber stärker gewölbt statt kantig sein. Der Übergang von Display zu Gehäuse soll dadurch noch smoother sein.

Das Kamera-Design des Galaxy S23 Ultra soll identisch bleiben. Galaxy S23 und S23+ jedoch werden sich an die Optik des Flaggschiffs anpassen und keinen Kamerabuckel in Gehäusefarbe mehr haben. Stattdessen werden die Kameras einzeln auf der Rückseite platziert, was sehr elegant wirkt.

