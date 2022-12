Mehr Freizeit

Saugroboter bieten zahlreiche Vorteile für den Einsatz zu Hause oder im Büro. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom sagen 60 Prozent der befragten Personen, dass sie durch den Einsatz von Robotern mehr Freizeit hätten und sich ihre Lebensqualität deutlich verbessert habe. Viele Besitzer von Saugrobotern geben dem Gerät auch einen Namen, da es fast den Stellenwert eines Familienmitglieds einnimmt. Bereits 2007 hat eine Studie von Roomba dargelegt, wie sich ein positives Verhältnis zwischen Menschen und Saugrobotern entwickeln kann. Die Saugroboter dieses Unternehmens haben seinerzeit den Boom der Geräte ausgelöst.

Fußboden ist immer sauber

Die Geräte reinigen die Wohnung selber und können in einigen Fällen sogar zusätzlich wischen. Diese Arbeiten kann der Saugroboter auch erledigen, wenn niemand zu Hause ist. Wenn Sie nach Hause kommen, sind die Böden in Ihrer Wohnung sauber. Für den Einsatz eines Saugroboters können Sie festlegen, wann das Gerät bestimmte Bereiche automatisch saugen soll. Die Strecke wird dabei meistens von einer künstlichen Intelligenz geplant, so dass die Geräte dabei recht wenig Ressourcen verbrauchen. Ihre Wohnung ist so kontinuierlich sauber und nicht nur für kurze Zeit, wenn Sie beispielsweise selber gesaugt haben. Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2021 gibt es bereits in 18 Prozent der Haushalte einen Roboter, davon ist ein großer Teil ein Saugroboter.

Bessere Luft und Geld gespart

Saugroboter sorgen dafür, dass sich weniger Staub in der Wohnung dauerhaft ansammelt. Das verbessert die Luftqualität und sorgt bei Hausstaub-Allergikern für ein höheres Wohlbefinden. Und ein Saugroboter saugt auch an den Stellen, wo Menschen eher selten saugen, zum Beispiel unter Möbeln (sofern die Saugroboter ausreichend flach gebaut sind).

Saugroboter sparen Strom

Saugroboter sind kleiner und haben damit auch kleinere Motoren, die sehr viel weniger Energie verbrauchen als große Staubsauger. Ein herkömmlicher Bodenstaubsauger beispielsweise verbraucht etwa 900 Watt. Saugroboter von Dyson oder Vorwerk haben eine Leistungsaufnahme zwischen 20 Watt und 100 Watt. Der geringere Energieverbrauch spart auch einiges an Geld.

Zwar haben Bodenstaubsauger eine hohe Saugkraft, die aber weder immer notwendig ist noch der von Saugrobotern überlegen ist. Auch bei geringer Leistungsaufnahme kann die Saugkraft mehr als ausreichend sein. Hier spielt auch die regelmäßige Reinigung eine Rolle, da saubere Geräte natürlich auch besser saugen. Saugroboter nutzen Akkus für ihren Betrieb. Kurz bevor der Akku leer ist, laden sich die Geräte selbstständig auf. Es gibt im Haushalt daher keine herumliegenden Kabel mehr. Und für Saugroboter müssen Sie im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern in der Regel keine Staubbeutel kaufen - allerdings gibt es mittlerweile auch immer mehr herkömmliche Staubsauger, die keine Beutel mehr benötigen.

Hingucker statt störendes Haushaltsgerät

Ein Saugroboter ist eher ein Hingucker und kein störendes Haushaltsgerät, das Sie im Schrank oder der Besenkammer verstecken. Das liegt an der kompakten Bauweise. Während Sie Staubsauger, die oft klobig und unhandlich sind, ständig hin und her schleppen müssen, fährt der Saugroboter an seinen Einsatzort und nach der Reinigung wieder zurück in seine Ladestation. Viele Geräte reinigen sich sogar selber, so dass Sie nur ab und zu den Abfallbehälter der Saugroboter-Station leeren müssen.

Saugroboter versus Bodenstaubsauger

Der eine muss den anderen nicht ausschließen. In vielen Fällen ersetzen Saugroboter die Bodenstaubsauger nicht, sondern ergänzen diese. Manchmal kann es ja durchaus sinnvoll sein, noch einen Bodenstaubsauger einzusetzen. Der Saugroboter kann aber immer im Hintergrund arbeiten und Ihre Wohnung auch dann saugen, wenn Sie unterwegs sind. Dadurch haben Sie mehr Freizeit. Und mit einem Reinigungsplan sind Ihre Böden kontinuierlich sauber.

Haustiere lieben Saugroboter

Manche Tiere, Katzen etwa oder kleine Hunde, haben Angst vor herkömmlichen Staubsaugern. Einen Saugroboter dagegen nehmen Haustiere schnell als Spielgenossen an und setzen sich sogar auf die Geräte, während diese saugen. Das Internet ist voll von Videos, in denen sich Haustiere von Saugrobotern durch die Wohnung kutschieren lassen. Dass die Tiere dabei Spaß haben, liegt vielleicht auch an dem niedrigeren Lärmpegel eines Saugroboters, den auch die Menschen im Haushalt zu schätzen wissen.

Auch das Problem mit den Tierhaaren lässt sich mit einem Saugroboter wunderbar lösen, der nicht nur Staub, sondern auch Haare zuverlässig aufsammelt.

Saugroboter tragen zu mehr Gleichberechtigung im Haushalt bei

In vielen Haushalten führt der Einsatz von Saugrobotern dazu, dass sich plötzlich die Männer um den sauberen Fußboden kümmern. Da der Saugroboter ein Stück faszinierende Technik ist, die gewartet werden muss.

