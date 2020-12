Olaf Brandt ist Geschäftsführer der



Olaf Brandt ist Geschäftsführer der etracker GmbH, dem Experten für datenschutzkonforme Web-Analyse und Conversion-Optimierung. Nachdem der Diplom-Kaufmann in verschiedenen Softwareunternehmen beschäftigt war, kam Brandt 2008 zu etracker, wo er zunächst im Business Development tätig und später für die Produktentwicklung der Web Push Lösung Signalize verantwortlich war. Signalize ist die kostenlose Web- und Mobile Push Marketing-Plattform aus dem Hause etracker. Damit versenden Website-Betreiber Kurznachrichten in wenigen Minuten – völlig kostenlos und ohne Volumenbeschränkung. Signalize Premium bietet darüber hinaus umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten, Plug-and-Play Segmentierung und Multi-Sprachen-Unterstützung für die vielfältigen Anforderungen von Marketing- und Kommunikationsprofis. Die SaaS-Lösung basiert im Kern auf der etracker Tracking-Technologie, die unabhängig geprüft und für ihre DSGVO-Konformität ausgezeichnet ist.

Always on und immer up to date – das sind die Konsumenten von heute. Sie kommunizieren fast nur noch in Kurzform über Messenger und in sozialen Netzwerken. Kein Wunder, dass Marketingbotschaften heute nicht nur passgenau und personalisiert sein müssen, sondern möglichst auch "snackable". Mit Browser-Kurznachrichten, sogenannten Web Push Notifications, sind Marketer am Puls der Zeit und bringen neuen Schwung in den Kundendialog.