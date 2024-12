Für manch einen mag ein Engagement bei der Formel 1 aus der Zeit gefallen. So hat sich Epson nicht zuletzt aus Nachhaltigkeitsbedenken aus dem Rennsponsoring zurückgezogen. Andere Player aus der IT-Branche setzen hingegen auf die Bekanntheit der Rennserie.

Erst vor einigen Monaten hat HP die Zusammenarbeit mit Ferrari bekannt gegeben (ChannelPartner berichtete). Oracle ist schon länger Teil des Red-Bull-Teams und auch Lenovo unterstützt als Technologiepartner die Formel 1. Das sind nur einige Beispiele von IT-Unternehmen, die im Rennzirkus präsent sind. Nun kommt mit Xerox ein weiterer Unterstützer aus der IT-Branche hinzu.

Ab der neuen Saison wird das Xerox-Logo auf den Rennwagen des Aston Martin Aramco Formula One Teams zu sehen sein. Ziel der Partnerschaft sei, digitale Technologiefunktionen für Aston Martin auf und abseits der Rennstrecke zu realisieren, heißt es bei Xerox.

Konkret will Xerox Expertise in den Bereichen Managed Print Services, Augmented Reality und Marketinginformationen beisteuern. So sollen Overlays gedruckt werden, um Telemetriedaten für jeden Fahrer über eine einzelne Runde zu liefern und die Fahrer untereinander bei den jeweiligen Rundenzeiten optimal zu vergleichen. Die Partner testen auch den Einsatz von Augmented Reality für die Fernwartung an der Rennstrecke und im künftigen Windkanal des Teams. Zudem kann Aston Martin Aramco datengestützte Marketinginformationen direkt aus den Xerox-Lösungen beziehen.

