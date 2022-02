Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) klassifiziert Geräte mit einer IP-Norm über zwei Ziffern: die erste beschreibt den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern wie Staub oder Sand und die zweite den Schutz gegen Wasser. Aktuelle Modelle wie das Samsung Galaxy S22 oder das iPhone 13 erfüllen beispielsweise IP68. Doch was genau bedeutet das?

IP67 und IP68: Das bedeuten die Ziffern

Als Überblick haben wir Ihnen alle IP-Schutzarten für beide Ziffern in einer Tabelle zusammengefasst. Mit einem X ist immer die Ziffer markiert, die im jeweiligen Fall nicht gemessen wurde.

1. Ziffer: Schutz gegen Fremdkörper und Berührung

Schutzgrad Bedeutung IP0X Kein Schutz IP1X Schutz vor festen Fremdkörpern > 50 mm und gegen Berührung mit Handrücken IP2X Schutz vor festen Fremdkörpern > 12mm und gegen Berührung mit Finger IP3X Schutz vor festen Fremdkörpern > 2,5mm und gegen Berührung mit Werkzeug IP4X Schutz vor festen Fremdkörpern > 1mm und gegen Berührung mit Draht IP5X staubgeschützt (Eindringen schränkt Funktionen nicht ein) und Schutz vor Berührung IP6X staubfest (kein Eindringen möglich) und Schutz vor Berührung

2. Ziffer: Schutz gegen Wasser

Schutzgrad Bedeutung IPX0 Kein Schutz IPX1 Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen IPX2 Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen, Gehäuse ist bis maximal 15° geneigt IPX3 Schutz gegen Sprühwasser, Gehäuse kann bis 60° geneigt sein IPX4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen IPX5 Schutz gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen IPX6 Schutz gegen starke Wasserstrahlen und vor dem Eindringen von Wasser bei kurzzeitiger Überflutung IPX7 Schutz gegen vorübergehendes, komplettes Eintauchen in Wasser (bis 1 Meter Tiefe) IPX8 Wasserdicht: Schutz gegen ständiges, komplettes Eintauchen in Wasser (bis 1 Meter oder tiefer) (IPX9K) Druckwasserdicht: Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck und Hitze bis 80 Grad

Doch Achtung: Alle Schutzgrade gegen Wasser beziehen sich ausschließlich auf Frischwasser. Behandeltes Wasser (etwa Chlorwasser im Schwimmbad) oder Salzwasser können auch wasserdichten Smartphones erheblichen Schaden zufügen. Denken Sie zum Beispiel daran, dass Salzwasser die Dichtungen der Geräte angreift und porös macht.

Smartphones mit einem IP67-Rating sind demnach staubfest und erlauben ein zeitlich begrenztes (< 30 min) Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter Tiefe. Smartphones mit IP68 sind ebenfalls staubfest und können sogar dauerhaft bis zu 1 Meter oder tiefer untergetaucht werden. In beiden Fällen sollten aber immer auch das Alter des Geräts oder etwaige Schäden wie Risse am Gehäuse berücksichtigt werden, die den gegebenen Schutz beeinflussen können.

Ist IP68 besser als IP67?

Sicherlich ist ein Smartphone mit IP68-Rating weniger anfällig gegen ungeplante Tauchgänge und demnach besser geschützt. Allerdings stellt sich dabei die Frage, wo und wofür Sie Ihr Smartphone verwenden möchten. Gegen Regenschauer und versehentliche Stürze in die Toilette schützen beide IP-Normen, von daher sind Sie auch mit einem IP67-Rating bestens gegen alle Alltäglichkeiten gerüstet. (PC-Welt)