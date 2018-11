Nach Ansicht von Alain De Pauw, Geschäftsführer von Axians IT Security, ist Cyber Security eine Sammlung von Richtlinien, Konzepten und Maßnahmen, um persönliche Daten zu schützen. "Cyber Security verbindet technische und organisatorische Aspekte, zum Beispiel Sicherheitssysteme, Prozessdefinitionen, Leitlinien oder Pflichtenhefte. Auch Schulungen zur Sensibilisierung von Mitarbeitern spielen eine wichtige Rolle", so der Leiter der Division „Security“ bei Axians Deutschland weiter.

Für Sven Janssen, Regional Director Central Europe bei SonicWwall umfasst der Begriff "Cyber Security" den Schutz von Daten und Informationssystemen im weitesten Sinne: "Dazu gehören sowohl der physische Schutz von Gebäuden und Serverräumen, als auch Schutzmaßnahmen gegen Malware, Netzwerksicherheit sowie die Sicherung von Cloud-Infrastrukturen, mobilen Szenarien und dem Internet der Dinge (IoT, Internet of Things). Insofern ist für den SonicWall-Manager Cyber Security umfassender definiert als die herkömmliche IT-Security.

Laut Sascha Plathen, Director Channel Sales beiMcAfee, deckt Cyber Security auch all die Sicherheitsfragen ab, die über herkömmliche Computer- und Netzwerk-Sicherheit hinausgehen. Dazu gehören laut Plathen die Sicherheit von Cloud-Infrastrukturen, von Mobilgeräten und Wearables sowie die Absicherung von vernetzten Maschinen. Hier geht es dem McAfee-Manager um die ganze IoT-Thematik und Industrie 4.0.

Definition von Cyber Security

"Um Personen und Organisationen wirksam zu schützen, sind umfassende Sicherheitskonzepte notwendig", da vertritt IDG-Experte Jochen Haller eine klare und eindeutige Meinung. Dabei geht es ihm keineswegs nur um die Erfassung aller potentiellen Gefahrenquellen - das ist für ihn selbstverständlich. Der Geschäftsführer der Ethon GmbH pocht auch darauf, dass auch alle organisatorischen Aspekte in diesem Umfeld innerhalb des Unternehmens berücksichtigt werden. Somit ist für Haller Cyber Security "nur" ein technischer Teilaspekt der Anforderungen an die Informationssicherheit.

Chester "Chet" Wisniewski, Senior Security Advisor von Sophos, hält dagegen den Begriff "Cyber Security" derzeit für überbewertet: "Im Wesentlichen ist es nur eine bequeme Übertragung von Sicherheitsaspekten, die wir aus der physischen Welt kennen, in die Computer-Welt."

Seine Definition von Cyber Security fällt relativ einfach aus: "Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen". Es geht seiner Meinung nach nur darum, die technologischen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die "guten Sachen" ins eigene Netzwerk hereinzulassen und die "schlechten Sachen" von den Endgeräten fernzuhalten.

Nicht ganz so lässig betrachtet Bogdan Botezatu, Sicherheitsexperte bei Bitdefender, die ganze Angelegenheit: "Cyber-Sicherheit sollte eine wichtige Rolle in allen Bereichen spielen", so der Experte, der mit dieser Aussage vor allem auf all die ans Internet angeschlossenen Endgeräte anspielt.

"Im Cyber-Space können keine Grenzen in Bezug auf den Zugang zu Informationen, Daten und Redefreiheit gesetzt werden. Cyber-Kriminelle können das zu ihrem eigenen Vorteil nutzen." Deshalb sollte nach Ansicht des Bitdefender-Managers Cyber-Sicherheit dazu dienen, die Vorteile der Internet-Konnektivität voll auszukosten. Das funktioniert aber nur dann, wenn die damit ebenfalls verbundenen Risiken in Schach gehalten werden.

Auch Peter Neumeier, Head of Channel Sales Germany bei Kaspersky Labs, hat sich darüber Gedanken gemacht, was man eigentlich unter Cyber Security zu verstehen hat: Cyber-Security beinhaltet heutzutage mehr als früher, denn die Bedrohungslage ist komplexer geworden", so der Manager ChannelPartner gegenüber. Seiner Meinung nach hilft gegen diese Masse an Malware nur solider Endpoint-Schutz auf allen Ebenen.

Für Michael Klatte, PR-Manager bei Eset Deutschland, umfasst das Schlagwort "Cyber Security" alle Sicherheitsaspekte zusammen, die mit dem digitalen Raum und dem Internet verknüpft sind: "Dazu zählt die Absicherung von vernetzten Endpunkten - also PCs, Smartphones oder auch Maschinen - ebenso, wie die Sicherung sensibler Daten." Cyber Security sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden immer wichtiger wird, weil die Vernetzung in immer neue Bereiche des täglichen Lebens vordringt.