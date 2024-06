TD Synnex will Partner auf die nächste Generation von Windows-KI-PCs vorbereiten. Im Wettbewerb der Chip-Hersteller spielt auch die Snapdragon X Elite Compute Platform von Qualcomm Technologies eine entscheidende Rolle. Bei einem exklusiven Launch-Event am 4. Juli 2024 in München will der Distributor zusammen mit namhaften Herstellern die Partner von den Vorteilen überzeugen.

So sollen Nutzer deutlich mehr native App-Erfahrungen als je zuvor - deutlich spürbar durch die schnellste Implementierung von Microsoft 365 Apps wie Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive und OneNote. Anwendungen wie Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve und viele mehr laufen jetzt nativ und bieten einzigartige Leistungen.

Mit der neuen Gerätegeneration sind die Nutzer nicht mehr auf cloudbasierte Plattformen angewiesen, um generative KI-Anwendungen zu nutzen. Darüber hinaus werden einige Produkte, die von Snapdragon X Elite angetrieben werden, integrierte Unterstützung für 5G haben. "Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung des Windows-PC-Ökosystems, und der Snapdragon X Elite steht an der Spitze dieser Transformation", glaubt Dino Flore, Vice President of Technology bei Qualcomm Europe. Die Zusammenarbeit mit TD Synnex sei entscheidend, um die nächste Welle von Snapdragon-Geräten für Unternehmen in ganz Europa bereitzustellen.

Auf der kommenden Seite erfahrt Ihr, wo Ihr Euch für das Launch Event anmelden könnt.