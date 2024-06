Wenn es dunkel ist, der Mond am Himmel steht und der Wecker nach Mitternacht zeigt, liegen viele Leute im Bett und schlafen. Andere nutzen die Nacht fürs Onlineshopping. Doch nicht alle Produkte sind bei Nachteulen gleich beliebt. Was kaufen Kundinnen und Kunden bei Nacht wohl am liebsten? Und was bestellen sie bei Mondschein gar nicht gerne? Um das herauszufinden, untersuchte der Onlinehändler Galaxus, welche Artikel sich im DACH-Raum zwischen 0 und 5 Uhr überdurchschnittlich häufig respektive selten gegenüber dem Tag verkaufen.

In Deutschland und Österreich landen bei Nacht verhältnismäßig am häufigsten Erotikartikel im Warenkorb. Dabei besorgen sich Deutsche ihre Vibratoren, Gleitgels und Penisringe leicht häufiger im Dunkeln als ihre südöstlichen Nachbarn. In der Schweiz landen Sextoys und Co "nur" auf dem zweiten Platz. In der Eidgenossenschaft befriedigen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre nächtliche Kauflust am liebsten mit Bekleidung.

Mode und Styling sind bei den Nachtschwärmern länderübergreifend ein großes Thema. Österreicherinnen und Österreicher peppen ihre Kleiderschränke (und die vom Nachwuchs) in der Nacht mit Baby- & Mama-Bekleidung auf. Zudem geht auch überdurchschnittlich viel aus dem Beauty-Sortiment wie Körper- und Gesichtspflegeprodukte oder Make-up über den virtuellen Ladentisch - das gilt auch für Deutschland. Schweizerinnen und Schweizer fragen sich dagegen wohl des Öfteren, wer an der Uhr gedreht hat, und kaufen sich Uhren.

Geisterstunde ist nichts für Drucker und Wasserratten

Doch nicht nur Beauty Kings sind in der Nacht am Shoppen, auch Tech Queens treiben sich in der Dunkelheit in Onlineshops herum. Im ganzen DACH-Raum füllt sich die Galaxus-Kundschaft zu später Stunde den Warenkorb gerne mit IT-Artikeln. PC-Komponenten wie Prozessoren oder Grafikkarten liegen im "Nacht-Ranking" in allen drei Ländern in den Top 5. Gesellschaft erhalten sie in der Schweiz von Software und in Deutschland von Notebooks sowie VR- & Gaming-Zubehör.

Am unteren Ender der Rangliste sind sich die Nachtaktiven im DACH-Raum relativ einig. In der Nacht denkt kaum jemand an die leere Tintenpatrone im Drucker. Die Deutsche sowie die Schweizer Bevölkerung kauft zwischen Mitternacht und 5 Uhr anteilsmäßig am wenigstens Tinte und Toner, in Österreich liegen Drucker auf dem fünftletzten Platz, bei rund 90 Sparten. Und das, obwohl Druckerpatronen und Toner im letzten Jahr zu den zehn meistverkauften Produkten bei Galaxus gehörten.

Auch Wasserratten sind in gewissen Ländern offenbar nur am Tag aktiv: Bademode landet in Deutschland im "Nacht-Ranking" auf dem zweitletzten Platz, in Österreich sogar auf dem letzten.