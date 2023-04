Dass es viel zu wenig Frauen in der IT-Branche und im Channel gibt, ist offensichtlich. Dazu kommt noch ein allgemeiner Fachkräftemangel. Ein Mittel dagegen ist, den Nachwuchs selbst auszubilden. Aber auch die potenziellen Azubis müssen erst einmal gefunden werden.

So ist der Girls' Day in der IT-Branche beliebt, wie mein Kollege Peter Marwan bei seiner Recherche festgestellt hat. Die Unternehmen ringen inzwischen oft darum, die sehr männlich dominierte Belegschaft etwas aufzumischen, den Frauenanteil zu erhöhen und etwas mehr Diversität zu erreichen. Und die Firmen lassen sich einiges einfallen, um die Mädchen für einen Beruf in der IT-Branche zu begeistern, vom PC-Schrauben, über simulierte Hacker-Angriffe bis zum praxisnahen Einsatz von Datenbrillen reichen die Aktionen. Und das funktioniert, wie Sie in unserem Artikel zum Girls' Day lesen können:

https://www.channelpartner.de/a/was-bringt-it-firmen-der-girls-day,3616505

Allerdings müssen wir bei diesem Thema auch über die ungleiche Bezahlung zwischen Frauen und Männern reden. Auch in der IT-Branche gibt es ein "Gender-Pay-Gap". Eine aktuelle Studie von Freelance.de zeigt, dass weibliche Freelancer rund zehn Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Gleiche Bezahlung könnte vielleicht auch mehr Frauen für die Branche begeistern.

Da Fachkräfte händeringend gesucht werden, geht es den IT-Freelancern aber insgesamt sehr gut. Die Stundensätze liegen im Schnitt bei fas 100 Euro. Kritisch und enttäuscht blicken die Freelancer allerdings auf die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die politische Unterstützung für Selbstständige. Mein Kollege Hans Königes von unserer Schwesterpublikation Computerwoche hat den Freelancer-Markt genauer unter die Lupe genommen:

https://www.channelpartner.de/a/freelancer-verdienen-im-schnitt-99-euro,3614300

Wieviel gute Mitarbeiter einem Unternehmen wert sein können, zeigt uns eine spektakuläre Übernahme im Systemhausumfeld: Cancom will sich mit der KBC Beteiligungs GmbH, der ehemaligen ehemalige Kapsch BusinessCom, verstärken. Damit baut Cancom vor allem die Präsenz in Österreich aus. Gut 165 Millionen blättert der IT-Dienstleister dafür hin und bekommt dafür 1.650 neue Mitarbeiter. Das macht 100.000 Euro pro Mitarbeiter!

https://www.channelpartner.de/a/cancom-uebernimmt-ehemalige-kapsch-businesscom,3710169

Spätestens seit der Übernahme des damaligen Systemhauses Ada 2012 mischt Ricoh auch hierzulande im Systemhausgeschäft mit. Durch weitere Zukäufe ist der japanische Konzern längst mehr als Hersteller von Kopierern und Digitalkameras. Was diese Transformation für die Partner bedeutet, darüber haben wir mit Tobias van Wickeren, National Director Indirect Sales bei Ricoh, gesprochen:

https://www.channelpartner.de/a/vom-hersteller-zum-digital-service-provider,3616495

Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle auch aktuelle Trends und News aus der Produktewelt: So beklagt sich das zuständige EU-Parlamentsmitglied Alex Agius Saliba aus Malta über die Einschränkungen für USB-C-Kabel von Drittherstellern beim iPhone 15. Wir können gespannt sein, wann oder ob die EU in dieser Sache gegen Apple tätig wird. Bis dahin gibt es womöglich längst andere Standards.

https://www.channelpartner.de/a/eu-beschwert-sich-ueber-usb-c-einschraenkungen,3614198

Wer ein Smartphone der Konkurrenz besitzt, kann sich zwar über die volle USB-C-Funktionalität freuen, doch hat womöglich andere Probleme. Als Nutzer hat man ja häufiger den Eindruck, dass der Akku des Smartphones schneller als erwartet leerläuft. Nun musste Samsung den Verdacht bestätigen, dass ein Update der Benutzeroberfläche One UI 5.1 offensichtlich die Akkus leersaugt. Doch die Koreaner geloben Besserung:

https://www.channelpartner.de/a/update-saugt-galaxy-akkus-leer,3614252

Und noch eine Nachricht aus dem Fritzbox-Universum: AVM arbeitet weiter daran, die Fritzbox als Schaltzentrale für das Smart Home aufzurüsten. Auch ältere Modelle können nun durch das Fritz!Smart Gateway für den Smart Home-Standard Zigbee ertüchtigt werden:

https://www.channelpartner.de/a/fritzbox-mit-zigbee-aufruesten,3616493

Das ChannelPartner-Team wünscht Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende! Tanzen Sie gut in den Mai!