Am 26. Januar 2023 haben wir die im Channel beliebtesten Hersteller und Distributoren ausgezeichnet. Und das sind die Gewinner der "Channel Excellence Awards 2023": Also, AVM, bb-net, Brother, Dell, Ebertlang, Fujitsu, HP, Komsa, Lenovo, Logitech, Microsoft, Schneider Electric, Securepoint, Starface, Synology, Veeam und Wortmann. Damit haben wir 18 unterschiedliche Sieger in den insgesamt 18 Kategorien. Das ist in den 25 Jahren, seitdem wir diesen Wettbewerb durchführen, noch nie passiert! Es gab immer zumindest ein Unternehmen, das in mindestens zwei Kategorien die Nase vorn hatte. Und besonders erfreulich: Mit AVM, Securepoint und Starface gibt es gleich drei siegreiche Hersteller aus Deuschland! Hier geht es zu den Rankings 2023.

In der vergangenen Woche hat Apple das Alexa-Pendant "Homepod" auf den Markt gebracht, das Fazit unserer Kollegen von der Macwelt: enttäuschend. Dafür attestiert unsere Schwesterzeitschrift weiteren Smart-Home-Produkten von Apple die gewohnt sehr gute Performance.

In die Top-10-Liste der neu vorgestellten Produkte hat es bei uns in der letzten Kalenderwoche im Januar 2023 ein NAS-Gerät von Synology geschafft: das Modell DS723+. Mit seiner kompakten Größe und seinen zwei Einschüben eignet sich es besonders gut für den Einsatz im Homeoffice oder in verteilten Niederlassungen.

Zum Jahresbeginn 2023 hat sich Sennheiser eine neue Führungsmannschaft verpasst. Das war nach Ansicht der Gründerfamilie nach dem Verkauf der Consumer-Sparte auch notwendig geworden. Und das sind die Frauen und Männer in dem erweiterten Management-Team.

Und dann war auch noch der Systemhausmarkt im Januar 2023 von besonders vielen Fusionen und Akquisitionen geprägt: Medialine hat gleich zwei Systemhäuser in Köln erworben: GID und Cyberdyne; Valley IT hat sich im Ruhrgebiet verstärkt, Netz16 in Augsburg und Digatus in München.

Ob's im Februar 2023 im gleichen Tempo weiter geht?