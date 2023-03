Die vergangene Woche war eine ganz besondere für den Channel - an dem Wochenende fand das alljährliche ChannelPartner Race statt, das legendäre Skirennen für die IT-Branche im Pitztal. Der Zustrom kalter Luftmassen aus Spitzbergen sorgte für arktische Wetterbedingungen auf Österreichs höchstgelegenem Gletscher.

Dementsprechend pfiff ein eisiger Wind am Starterhäuschen, aber die Teilnehmer ließen sich davon nicht beirren und fuhren alle ein beherztes Rennen. Einigen unbestätigten Gerüchten zur Folge wärmten sich einige von ihnen bereits vor dem Rennen mit speziellen Getränken von innen auf, aber das konnten wir nicht bestätigen.

Die genauen Platzierungen bei den Mädels und Burschen, die Teamwertung und das Snowboard-Klassement hat Armin Weiler wie gewohnt zeitnah nach dem Rennen zusammengestellt. Denn am gleichen Abend fand bereits die Siegerehrung statt, und auch die "Gewinner der Herzen" wurden mit Sachpreisen bedacht.

Erfahrungsgemäß sind die Cyberkriminellen an den Wochenenden am fleißigsten, denn da werden die IT-Systeme mal nicht so genau überwacht, vielfach merken die angegriffenen Unternehmen erst am Montag früh das Malheur. Die Neue Züricher Zeitung und der IT-Dienstleister Materna wurden am vergangenen Samstag von Cyberkriminellen angegriffen. Konseqenzen: Die print-Ausgabe der NZZ erschien nur im reduzierten Umfang und Materna ist knapp einer Woche danach immer noch offline.

An Security-Lösungen zur Vermeidung derartiger Vorfälle mangelt es nicht, aber meist sind es leichtfertige User die bedenkenlos jede E-Mail öffnen und auf die darin untergebrachten Links klicken. Deswegen sind Security-Awareness-Tranings unverzichtbar - Security-Dienstleister sollten ihre Kunden noch öfter und intensiver schulen.

IP-basierte Telefonie bringt zwar viele Vorteile mit sich, leider aber auch einige Nachteile, etwa die Verwundbarkeit gegenüber IP-basierten Cyberangriffen. So wurde auch die VOIP/PBX-Software von 3CX kompromittiert. Wie genau, das erklärt Peter Marwan hier:

Aber es gab auch viel Erfreuliches - zumindest aus Sicht des Channels - in der abgelaufenen Woche zu berichten: Der VAD Sysob hat seine Lieblinge unter den Herstellern und Resellern ausgezeichnet, Igel seine Top-Partner prämiert und Zyxel hat seine Vetriebspartner ins Stadion eingeladen.

Die vergangene Woche brachte wieder viele personelle Veränderungen um Channel mit sich:

Völlig überraschend hat Expert-Vorstand Frank Harder die Verbundgruppe verlassen.

Mit Mario Aguilar Alonso steht wieder einmal ein Spanier an der Spitze der Nürnberger Bintec Elmeg GmbH.

Mehr Frauenpower bei Nutanix: Ciara Feeny übernahm die vakante Position des "Senior Manager Channel Sales Central Europe".

Eine Frau rückte auch in die Geschäftsleitung der NTT Data Deutschland GmbH auf: Die Finanzchefin Alexandra Hiendlmeier ist nun auch Geschäftsführerin bei dem Systemintegrator.

Und dann wurden diese Woche auch noch die Ergebnisse einer im Auftrag von NordVPN durchgeführten, repräsentativen Umfrage veröffentlicht. Dort gaben 31 Prozent der Befragten an, dass sie auf dem Smartphone, dem Tablet oder auf dem Computer schon einmal Werbung für etwas gesehen haben, über das sie kürzlich gesprochen oder wofür sie Werbung im Fernsehen gesehen haben, wonach sie auf dem Gerät aber nie gesucht haben. It`s magic! ==> Mein Handy kann Gedanken lesen!

Das gesamte ChannelPartner-Team wünscht Ihnen einen werbefreien Samstag und einen ruhigen Palmsonntag!