Wir haben nicht nur die Ostereier, sondern auch für Sie die spannendsten Nachrichten aus dem Channel gesucht. Insbesondere in der Druckerbranche war von Osterruhe nichts zu spüren. Stattdessen war bei den Output-Spezialisten Frühjahrsputz angesagt.

Neue Posten bei Brother, Konica Minolta und Oki

So aufpoliert gehen Brother, Konica Minolta und Oki mit neuen Personalstrukturen in das neue Geschäftsjahr, das in Japan üblicherweise am 1. April startet. Bei Brother hat sich der bisherige Direktor Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation für Deutschland und Österreich, Matthias Schach, für höhere Aufgaben empfohlen und wechselt auf Europaebene. Im dadurch ausgelösten Postendomino ergeben sich auch im deutschen Vertrieb bei Sascha Bick und Stefan Rupp neue Zuständigkeiten:

Konica Minolta hat mit Kiyotaka Suhara einen neuen Europapräsidenten. Er soll "den Wachstumskurs von Konica Minolta weiter fortsetzen und dessen Position auf dem Markt stärken", heißt es bei dem japanischen Konzern. Klar - von einem Pizzaboten wird auch erwartet, dass er Pizza bringt! Doch damit kennt sich Suhara aus: Unter anderem war er auch schon in der Führungsmannschaft bei Domino's Pizza in Japan tätig. Ein eindeutiges Plus beim Management der Lieferkette!

Durch den Rückzug aus dem Office-Druck hat Oki in den letzten Jahren deutlich an Sichtbarkeit im deutschen Channel eingebüßt. Nun steht mit Takaaki Hagiwara ein neuer Mann an der Spitze der europäischen und damit auch der deutschen Niederlassung des Herstellers. Er wird wohl den Kurs der Spezialisierung auf vertikale Lösungen und Nischenprodukte fortsetzen. Damit stehe eine "neue Phase des Wachstums" bevor, meint der neue Oki-Europachef.

Prominenter Abgang bei Microsoft

Und noch eine spannende Nachricht aus dem Channel, dieses Mal nicht aus dem Druckerbereich: Nach über sechs Jahren wird Robin Wittland Microsoft verlassen. Davor war es über 20 Jahre bei Wortmann. Wie mein Kollege Ronald Wiltscheck erfahren hat, haben sich Microsoft und Wittland "einvernehmlich" getrennt. Wittland wolle sich nun "neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden". Erst Hüllhorst, dann München - wir sind gespannt, welche Stadt nun folgt!

Der Channel trifft sich wieder "in echt"

Zahlreiche Channel-Events im ersten Quartal 2023 haben gezeigt, wie groß das Bedürfnis der Gemeinde ist, sich wieder "in echt" zu treffen. So auch bei der von ChannelPartner veranstalteten c.m.c.-Konferenz in München. Was das alles mit KI, Knödel und einem Riesenrad zu tun hat, lesen und sehen Sie in unserem Nachbericht mit Bildergalerie:

Und nach dem Event ist auch schon wieder vor dem Event: Wir stecken schon eifrig in den Vorbereitungen zum ChannelPartner-Kongress in Düsseldorf am 6, und 7. September im Van der Valk Airporthotel. Systemhäuser, ISVs, IT-Dienstleister, (Managed) Service Provider, IT-Consultants, Reseller, Fachhändler, eTailer, Retailer und Transformationsberater mit klarem Schwerpunkt auf IT-Services können bis 17. April 2023 noch richtig Geld sparen und sich im Rahmen unserer Blind-Bird-Aktion ein um 200 Euro reduziertes Ticket sichern!

Auch in Bielefeld gab es ein großes Channel-Event: Die Mitglieder des Fachhandelsnetzwerks CPN trafen sich im dortigen Lenkwerk zur "Ignition 2023":

Lassen Sie sich nicht stressen!

Doch bevor das alles in (Event-)Stress ausartet: Die Mathematikern Mara Nägelin und Kollegen von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich haben herausgefunden, dass sich der Stresslevel anhand von Tastatur- und Mausbedienungsmuster messen lässt. Das soll sogar noch zuverlässiger funktionieren als die Messung der Herzfrequenz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir muss meine Maus noch nicht sagen, wann ich Stress habe, das merke ich irgendwie auch selbst. Doch wenn Stress die Regel ist, dann kann das schnell krank machen. Laut einer gemeinsamen Studie von Forschern des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig ist jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland arbeitssüchtig. So leiden die Arbeitssüchtigen deutlich häufiger als andere unter körperlichen oder psychosomatischen Beschwerden.

Lassen Sie sich nicht stressen und genießen Sie Ihr Wochenende!