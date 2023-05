In der zweiten Maiwoche war die ChannelPartner-Redaktiion für Sie unterwegs: uum einen auf der N-able-Channel-Veranstaltung "Empower 2023" in Prag, zum anderen auf der Barracuda-EMEA-Partner-Konferenz "Discover23" in Dubrovnik.

Während es nach Prag N-able-Partner aus 18 Ländern geschafft haben, konnte Barracuda Reseller aus 26 Ländern in Südkroatien begrüßen. Dafür war die N-able-Konferenz internationaler, einige Besucher kamen sogar aus Brasilien. In Dubrovnik war das gesamte US-Top-Management dabei, ansonsten viele europäische Partner.

Aber auch in Deutschland war einiges los. Hiesige mittelständische Rechenzentrenbetreiber sehen durchaus gute Geschäftschancen im Wettbewerb mit den Hyperscalern. Kunden und Partner bevorzugen auch immer öfter die Zusammenarbeit mit diesen "local champions". Einer von ihnen ist die Hartl Group - seit 1992. Nun streckt man von Niederbayern die Fühler in die gesamte deutschsprachige Region aus und bildet mit Synafore einen schlagkräftigen Verbund.

Ein anderer dieser "hidden champion" ist die Netgo-Gruppe, die diese Woche wieder mal ein Unternehmen gekauft hat, dieses Mal den Hamburger-Datev-Partner Nische. Damit stärkt das mittlerweile bundesweit aufgestellte Systemhaus sein Geschäft für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 2022 hat Netgo einen Rekordumsatz erzielt: Die 370 Millionen Euro entsprechen einem organischen Plus von über 20 Prozent.

Nicht ganz so stark wachsen kann ein Konzern wie Bechtle, dennoch: Ein Umsatzanstieg von zwölf Prozent will bei Milliarden-Erlösen auch erstmals erreicht werden. So zeigt sich auch Konzernlenker Thomas Olemotz weiterhin optimistisch - auch im 40. Jahr des Bestehens der Bechtle AG.

Wie sich Microsoft die Zusammenarbeit mit Partnern wie Bechtle und Netgo vorstellt, das schildert die Channel-Chefin Edith Wittmann in einem Exklusiv-Interview mit ChannelPartner. Um es ganz kurz zu fassen: Die Anforderungen an Microsoft-Partner werden nicht geringer:

Lenovo und HP mit Sicherheitsmängeln

Für großes Aufsehen in der Branche sorgte ein BIOS-Update für die All-in-One-Workstation "Lenovo Thinkcentre V530-24". Das jüngste Windows-Update hat diese Geräte "gekillt", nichts ging mehr. Auch ein Neustart half da nicht weiter. Diese Probleme tauchten weltweit auf, wie Einträge in diversen Internet-Foren belegen. Lenovo zeigte sich diesmal äußerst schmallippig: Man arbeite "mit Hochdruck" an dem Problem. Hier bleiben wir für Sie dran!

Und dann hat auch noch HP zum wiederholten Mal eine Sicherheitswarnung für Druckern und Multifunktionsgeräte verschiedener Laserjet-Reihen herausgegeben. Ein Pufferüberlauf kann die Modelle angreifbar machen. HP schlug hier ein Firmware-Update vor, doch auch das ist nicht unproblematisch. Zumindest hat HP die Sicherheitslücken penibel dokumentiert.

Und weil im Mai noch einige Feiertage "drohen" und viele sich schon auf die "Brückentage" freuen, haben wir uns des Themas "Workation" angenommen. Eine Freelancerin berichtet hier von der Südsee. Es sind immer ganz spezielle Probleme dieser digitalen Nomaden: Strom, WLAN- und Mobilfunknetzabdeckung.

Dann hoffen wir, dass Sie an diesem Wochenende nicht arbeiten müssen, und ansonsten immer mit Strom, Sonne und Spaß versorgt werden. Alles Gute und bleiben Sie gesund!