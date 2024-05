Wenn man nicht recht weiß, wie man den Wochenrückblick beginnen soll, dann bietet sich entweder Fußball oder das Wetter an. Beides war jetzt nicht unbedingt erfreulich in den vergangenen Tagen. Den Leverkusenern hätte ich den Finalsieg in der Euroleague doch sehr gegönnt. Und der letzte Bundesligaspieltag war ja auch schon am Samstag und zählt nach der gängigen Auffassung noch zur Vorwoche. Als Schwabe habe ich mich ja sehr über die Vizemeisterschaft gefreut.

Wenig erfreulich ist, was Lenovo derzeit im Rechtestreit mit InterDigital mitmacht. Mein Kollege Peter Marwan berichtete bereits vom Channel-Kick-off in Stuttgart, dass das Management um die Fragen, wie es nun mit dem Vertrieb von Motorola-Smartphones und Notebooks mit Mobilfunkmodulen weitergeht, nicht herumkam. Dabei wollten die ja viel lieber über KI sprechen:

https://www.channelpartner.de/a/lenovo-macht-channel-kick-off-zum-ki-kick-off,3618100

Nur noch wenige Tage hat die einst so glänzende Apple-Kette Gravis, bevor endgültig das Licht ausgeht. Doch der Retail ist nicht tot. Coolblue macht vor, dass sich Online-Versand und Ladengeschäfte nicht ausschließen. Ende Oktober eröffnet der niederländische Elektronikversender in der Dortmunder Innenstadt seinen dritten stationären Store in Deutschland, wie unser Autor Matthias Hell berichtet:

https://www.channelpartner.de/a/coolblue-eroeffnet-store-in-dortmund,3617954

Gas gibt auch Heino Deubner mit Miete24 und einem besonderen Angebot für HP-Partner, die nun ohne großen Aufwand Notebooks, PCs, Monitore, Headsets und Video-Konferenzsysteme über Miete24 ihren Kunden als Mietmodell anbieten können:

https://www.channelpartner.de/a/hp-partner-koennen-jetzt-vermieten,3618093

Bei D-Link Deutschland geht eine Ära zu Ende: Thomas von Baross verlässt das Unternehmen nach fast 20 Jahren. An seine Stelle treten mit Chi-Yang Chou und Wan-Fen Cheng zwei langjährige D-Link-Beschäftigte. Sie kommen aus der Zentrale in Taiwan. Die Expertise im deutschen und europäischen Markt, die von Baross durch seine berufliche Laufbahn hatte, können sie allerdings nicht vorweisen, schreibt der Kollege Peter Marwan, der den Netzwerkmarkt schon viele Jahre beobachtet:

https://www.channelpartner.de/a/thomas-von-baross-verlaesst-d-link,3618080

Über den Abgang von Ex-Nuvias-Chef Helge Scherff haben wir ja bereits berichtet. Nun hat Helge auf LinkedIn verraten, was er in nächster Zeit so vorhat:

https://www.channelpartner.de/a/auszeit-in-italien,3618081

Im Rahmen der Vorstellung seiner Quartalszahlen gab Cisco auch einen wichtigen Wechsel im globalen Führungskreis bekannt, wie mein Kollege Ronald Wiltscheck berichtet: Gary Steele, der ehemalige CEO von Splunk, wird die neu geschaffene Rolle des President für Ciscos Go-to-Market übernehmen:

https://www.channelpartner.de/a/nachfolger-von-oliver-tuszik-bei-cisco,3618082

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

