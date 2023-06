Ob andere am Pfingstwochenende vom Heiligen Geist "erleuchtet" wurden, wissen wir nicht, aber die ChannelPartner-Redaktion nutzte die "Nach-Pfingst-Woche", um über die davor stattgefundene Ereignisse im Channel zu berichten.

Offenbar stehen brachliegende Industrielandschaften bei IT-Anbietern derzeit hoch im Kurs. Eine Woche nach Shopware hat sich auch ADN für den Landschaftspark Duisburg-Nord als Location für den Security Transformation Day entschieden. Das Wetter spielte mit und so kletterten einige Wagemutige auch auf die Plattform oberhalb des Hochofens 5 hoch - viel Erleuchtung gab es dabei aber nicht. Dafür erfuhren die Besucher der ADN-Veranstaltung in der Pumpenhalle mehr, nämlich die Details der neuen Managed-Services-Plattform für MSPs, und diejenigen, die es noch werden wollen. Und die Party zum Abchluss des Security Transformation Day hatte es in sich. Die Erleuchtung kam dann aber erst am Morgen danach.

Ebenfalls ein altes Industriegelände nutze Lenovo für den Channel Kickoff '23 - die Stuttgater Wagenhallen. Bis 2003 wurden dort Lokomotiven, Eisenbahnwaggons und Busse repariert. Eigentlich Künstlern vorbehalten taugt diese Location auch als Veranstaltungsort sehr gut. In der Vorwoche gab es dort Spätzle, Maultaschen, Kartoffelsalat mit Wulle-Bier und andere schwäbische Spezialitäten. Davor wurden die 400 Teilnehmer über die Lenovos Channel-Strategie informiert.

Mehr Licht ins Dunkel brachte Lenovo in der Angelegenheit "BIOS-Update für Thinkcentre V530-24". Die durch das fehlgeschlagenen Update beschädigten Workstations sollen nun doch kostenlos ersetzt werden.

Kein Licht am Ende des Tunnels hingegen für Smartphone-Hersteller: IDC prognostiziert hier einen Rückgang von 3,2 Prozent auf 1,17 Milliarden an verkauften Endgeräten im Jahr 2023. Gründe hierfür: Inflation, schwache Konjunktur und die damit zusammenhängende Kaufzurückhaltung. Für die Umwelt ist das eine gute Nachricht: Die Geräte werden länger genutzt und vielleicht auch häufiger wiederaufbereitet, das würde dem Heiligen Geist gefallen.

Mehr Sonnenergie (Wind und Licht) sollten auch die immer häufiger auf unseren Straßen anzutreffenden Elektroautos nutzen, um ihre Ökobilanz zu verbessern. Immerhin attestiert der internationale Umweltforschungsverbund ICCT den deutschen Autobauern BMW und Volkswagen große Fortschritte beim Umstieg von Verbrenner- auf Elektromotoren. In dem Ranking landen sie direkt hinter Tesla auf den Plätzen 2 und 3, weit vor den chinesischen Anbietern.

Man könnte den Heiligen Geist auch in der "Künstlichen Intelligenz" (KI) à la ChatGPT oder Bard vermuten, doch der Heilige Geist würde sicherlich keine Gerichtsurteile frei erfinden, wie kürzlich in den USA geschehen. Ob man deswegen aber gleich die KI als Gefahr für die Menschheit betrachten muss, sei dahingestellt. So forderte etwa der Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI, Sam Altman, auf einer Veranstaltung der Technischen Universität München (TUM) die zwingende Regulierung der KI.

Personalien

Weil in der Woche nach Pfingsten der Monatswechsel von Mai auf Juni stattfand, gab es auch ein paar Wechsel in der Branche zu vermelden. Dass René Claus Sophos verlassen wird, war kein Geheimnis, nun ist auch sein neuer Arbeitgeber bekannt, es ist der Datensicherungsspezialist Arcserve.

Die Abkürzungen CEO, CIO, CTO und vielleicht auch noch CMO dürften den meisten bekannt sein. Doch auch das G darf zwischen C & O gequetscht werden. Die Aufgaben des Chief Growth Officers sind leicht umschrieben, er soll für mehr Wachstum sorgen, wie etwa Simon England bei Infinigate.

Bereits zum 1. Mai hat Euronics die Marketing- und Vertriebsleitung neu besetzt, beide Herren kommen von Ceconomy, der Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn. Frischen Wind bringen sie der Fachhandelskooperation auf jeden Fall, ob auch mehr Licht als Schatten , das wird die Zukunft zeigen.

E-Commerce und Direktvertrieb

Vor zehn Jahren hätte eine Meldung wie Devolo verkauft direkt an Geschäftskunden noch für ein mittleres Erdbeben im Channel gesorgt, mittlerweile sind eigene Online-Stores von Herstellern wie Apple, HP, Acer oder Samsung wohlbekannt und auch vom Channel akzeptiert. Oder wie es der Harald Hilgers, Vice President Sales bei Devolo, ausdrückt: "Der Kunde bestimmt selbst seine Customer Journey".

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende. Denn in der kommenden Woche droht ein weiterer Feiertag, dessen eigentliche Bedeutung weitgehend verschütt gegangen ist: Fronleichnam. In Sachsen ist das ein ganz normaler Arbeitstag, deswegen tourt da Wortmann mit seiner Cloud-Roadshow durch Leipzig.