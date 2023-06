Vor langer, langer Zeit - auf der Cebit - da hat man noch ein Bergfest gefeiert, als die Hälfte des Weges geschafft war. Mitte 2023 hat der Value Added Distributor (VAD) Sysob wieder zu seinem alljährlichen Bergfest, pardon Gipfeltreffen, eingeladen. Da war der Hochsommer noch präsent und die Teilnehmer mussten sich bei über 30 Grad im Schatten auf den Gipfel des großen Arber quälen. Die, die es geschafft haben, hatten allen Grund stolz zu sein. Mein ChannelPartner-Kollege Peter Marwan war einer von ihnen, wie sein Gipfelfoto beweist. Was es es noch an spanndenden Neuigkeiten im Bayrischen Wald gab, lesen Sie bitte in seinem Bericht:

--> 6. Sysob-Gipfeltreffen

Stolz dürfen auch all die Partner sein, die in den vergangenen Tagen von den Herstellerm Sophos, Trend Micro und Huawei geehrt wurden. Bevor sie auf die Bühne durften, hatten sie meist noch ein anstrengendes Kongressprogramm zu absolvieren - in München (Huawei), in Münster (Trend Micro) und in der Fläche (Sophos). Denn während manche Anbieter das eine zentrale Community-Event bevorzugen, gehen die anderen lieber auf Roadshow.

--> Sophos zeichnet die besten DACH-Partner 2023 aus

--> Huawei prämiert die besten Partner

--> Trend Micro ehrt die besten Partner 2023

Sysob war übrigens nicht der einzige VAD, der in der vergangenen Wochen einen Gipfel abgehalten hat: Das Distributoren-Duo Westcon-Comstor lud nach Paderborn (110 Meter über dem Meeresspiegel) ein. Auch dorthin reiste mein Kollege Peter Marwan per Bahn an und hier können Sie nun nachlesen mit welchen Herstellern Westcon-Comstor am liebsten zusammenarbeitet.

--> Westcon-Comstor-Partner-Konferenz in Paderborn

Ein andere Distributor, der selbst gar nicht als solcher bezeichnet werden möchte, hat das Fusionsfieber hoch gehalten: Also übernahm den den skandinavischen Cloud-Distributors Commax. Dessen Chef Geir-Rune Dyrseth ist besonders auf seine technische Expertise stolz, diese weiß auch der Also-CEO Gutavo Möller-Hergt zu schätzen.

--> Also mit neuen Lösungen für die Reseller

Lösungsorientiert ist auch der Ratgeber meines Kollegen Armin Weiler: Er hat mal zusammengestellt, mit welchen Tricks Betrüger auf dem Portal kleinanzeigen.de "arbeiten". Deren Repertoire reicht von PayPal-Täuschungen, über Verrenkungen mit "sicher bezahlen" bis hin zu fingierter Legitimation per Personalausweis - lesenswert!

--> Betrugsmaschen bei kleinanzeigen.de

Dass sich ehrliches Geschäft lohnt, beweist die einzigartige Erfolgsgeschichte von Conrad. Den Elektronikhändler gibt es seit bereits 100 Jahren und dieses Jubiläum feierte man dort nun in dem passenden Rahmen. Nun wurde Conrad auch noch mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year“ ausgezeichnet.

--> Conrad-Rebranding wird Award-prämiert

Im Juni hat das Personalkarussell an neuem Schwung gewonnen, sowohl in der Distribution, als auch im Fach- und Online-Handel und natürlich bei den Herstellern und Systemhäusern. Bei letzteren finden sich auch immer mehr ex-Fußballer, etwa bei Adesso oder bei Teccle.

--> Channel-Personalmeldungen aus dem Juni 2023

Der Online-Handel hat derzeit zu kämpfen, und das nicht nur mit der - angesichts der galoppierenden Inflation verständlichen - Kaufzurückhaltung, sondern auch mit vielen Retouren, wie eine Untersuchung des Händlerbunds belegt.

--> Retouren verhageln Online-Händlern das Geschäft

So hoffe ich nun für Sie, dass Sie keine Pakete zurückschicken müssen und das etwas kühlere Wetter am Wochenende für einen entspannten Einkaufsbummel nutzen, vielleicht auch um einen neuen Anzug / ein neues Kleid zu erwerben - für den ChannelPartner-Kongress am 6. & 7. September in Düsseldorf? Sehen wr uns dort?

Es grüßt Sie ganz herzlich

Ronald Wiltscheck