Nachdem Microsoft keine Vor-Ort-Partner-Konferenz mehr veranstaltet, sondern nur noch die digitale "Inspire", hat sich die deutsche Sektion der Microsoft-Partner-Vereinigung IAMCP 2023 zum zweiten Mal nach 2022 in Hamburg getroffen.

ChannelPartner Kongress

Nachdem Microsoft keine Vor-Ort-Partner-Konferenz mehr veranstaltet, sondern nur noch die digitale "Inspire", hat sich die deutsche Sektion der Microsoft-Partner-Vereinigung IAMCP 2023 zum zweiten Mal nach 2022 in Hamburg getroffen.

Hier ein paar Eindrücke von der IAMCP-Inspire 2023:

---> https://www.channelpartner.de/g/115951

In einem heißen Sommer, in dem alle von Hotspots und Heat Domes reden, war für einen Tag der "Hotspot der IT-Distribution" definitiv in München-Daglfing: Arrow hatte zum Forum geladen. Trotz Give-Away-Sonnencreme gab es so manchen Sonnenbrand.

Hier ein paar Eindrücke vom Arrow-Sommerfest 2023:

--> https://www.channelpartner.de/g/115950

Und dann haben wir diese Woche auch noch den großen Übersichtsartikel zum Juli-Schwerpunkt "Netzwerke" veröffentlicht. Netzwerkexperten von sieben großen deutschen IT-Dienstleistern Axians, Bechtle, Cancom, Computacenter, Logicalis, NTT und SVA haben sich zur Zukunft der Netzwerke geäußert. Wie wird hier die KI den Systemadministrator entlasten? Wird 5G das WLAN ersetzen? Wann werden OT und IT endgültig verschmelzen? Wie sicher sind die heutigen Netzwerke?



Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen lesen Sie bitte hier:

--> Die Netzwerke des 21-ten Jahrhunderts: https://www.channelpartner.de/3616862

Zu Beginn dieser Woche hatten einige Vodafone-Kunden mit Problemen beim Abruf von E-Mails zu kämpfen. Betroffen waren offenbar sowohl Kunden mit einem Festnetz- und Mobilfunkvertrag, Kabel-Kunden von Vodafone mit einer kabelmail.de-E-Mail-Adresse als auch reine Freemail-Kunden sowie Nutzer von Arcor-Mailadressen, die vor einiger Zeit auf Vodafone umgestellt wurden. Mittlerweile sind die Probleme behoben.

--> Gestörter Zugriff auf das Postfach: https://www.channelpartner.de/3616841

Black Friday ist mittlerweile ein gängiger Begriff und bei Schnäppchenjägern sehr beliebt. Diesen Umstand wollte sich das Unternehmen Super Union Holdings Ltd.zunutze machen. Es hat sich die Domain https://www.blackfriday.de/ gesichert und alle Händler abgemahnt, die diesen Begriff ohne eine kostenpflichtige Genehmigung der Super Union Holdings Ltd. nutzte. Sogar uns, den IDG-Publikationenen ChannelPartner, Computerwoche, CIO, PC-Welt und Macwelt. wurde untersagt, den Begriff "Black Friday" zu verwenden. Dieser Spuk ist nun zu Ende: Die Super Union Holdings Ltd. ist mit ihrer Nichtzulassungsbeschwerde auch vor dem Bundesgerichtshof letztinstanzlich gescheitert. Damit muss sich nun keiner mehr vor einer Abmahnung fürchten, wenn er den Begriff "Black Friday" verwendet - eine gute Nachricht für Händler, Verbraucher und für die Medienbranche!

--> Marke "Black Friday" muss gelöscht werden: https://www.channelpartner.de/3616852

Und nun zu einer traurigen Nachricht aus dieser Woche: Nach langem Kampf gegen den Krebs verstarb der 59-jährige Kevin David Mitnick, ehemaliger Hacker und Miteigentümer der IT-Security-Unternehmens KnowBe4. Für den ChannelPartner-Redakteur Peter Marwan war das eine bemerkenswerte Persönlichkeit:

--> Trauer um Ex-Hacker Kevin Mitnick: https://www.channelpartner.de/3616863

Kommen Sie also noch gut durchs Wochenende

ChannelPartner Kongress