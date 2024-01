Das neue Jahr sollte man nicht gleich mit schlechten Nachrichten beginnen, deshalb erzähle ich Euch, auf was ich mich im Channel-Januar 2024 besonders freue: Am 25.01.2024 findet wieder die Vergabe der Channel Excellence Awards im Münchner Varieté-Theater GOP statt. Zusammen mit unserem Marktforschungspartner Context zeichnen wir die besten Hersteller und Distributoren des Channels aus. Nicht nur für das ChannelPartner-Team ist das ein Highlight zum Jahresanfang. Für Distributoren und Hersteller bedeutet dies erste Standortbestimmung, wo man in der Gunst der Partner, auch im Vergleich zum Mitbewerb, steht. Und noch so früh im neuen Jahr kann man sich dann noch jede Menge Vorsätze machen, wie man die Partnerprogramme 2024 noch besser gestalten kann.

Damit es von den Partnern auch ein direktes Feedback gibt, stellen wir für IT-Dienstleister, Systemhäuser, ISVs, Managed Service Provider, Service Provider, IT-Consultants, Reseller, Fachhändler und Transformationsberater mit klarem IT-Service-Schwerpunkt ein besonderes Geschenk zum Jahresanfang bereit: Wir haben eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Euch reserviert. Ihr könnt am 25. Januar einer unserer Ehrengäste sein! Dafür solltet Ihr Euch bis 12.01.2024 unter https://events.channelpartner.de/channel-excellence-awards/ für einen kostenfreie Teilnahme anmelden. Im letzten Anmeldeschritt müsst Ihr dafür den Rabatt-Code "cea-vip" eingeben. Wir freuen uns auf Euch im GOP!

Ich dachte eigentlich, dass es zum Jahresanfang etwas ruhiger zugeht. Viele sind noch im Urlaub, doch das Redaktionsteam der ChannelPartner war schon für Euch da und hatte gleich jede Menge zu berichten. Und damit kommen wir leider zu den weniger schönen Ereignissen der Branche: So steckt Euronics in einer ausgewachsenen Führungskrise. Unser Retail-Spezialist Matthias Hell analysiert, was hinter dem Ausscheiden der Vorstände Jochen Mauch und Michael Rook sowie den "unterschiedlichen strategischen Auffassungen" stecken könnte:

https://www.channelpartner.de/a/was-ist-bei-euronics-los,3617457

Die Übernahme von VMware durch Broadcom für 61 Milliarden Dollar Ende 2023 war eine der Mega-Transaktionen der vergangenen Jahre in der IT. Bei dieser Übernahme sollte alles besser werden als bei den bisherigen Software-Zukäufen von Broadcom, so die Erwartungen vieler Beobachter. Doch die Anzeichen mehren sich, dass Broadcom bei den bisherigen VMware-Partner mit eisernem Besen kehrt, wie mein Kollege Peter Marwan berichtet:

https://www.channelpartner.de/a/broadcom-holt-fuer-vmware-partner-den-eisernen-besen-raus,3617459

Einen weniger schönen Jahresbeginn haben auch die Xerox-Mitarbeiter: Vielen von ihnen droht nun der Jobverlust, denn der Konzern will weltweit 15 Prozent der Stellen streichen. Das sind bei 20.000 Mitarbeitern gut 3.000 Arbeitsplätze. Der Drucker- und Kopiererspezialist will mit weniger Leuten besser werden. Das wird schwierig. Ein neu zusammengesetztes Führungsteam soll es nun richten und auch der Channel soll seinen Anteil dazu beitragen:

https://www.channelpartner.de/a/xerox-will-15-prozent-der-stellen-streichen,3617458

Die Druckerbranche ist nun mal kein Markt, der mit exorbitantem Wachstum glänzt. Ähnlich ist es bei DECT-Telefonen. Wenn dann noch die konjunkturelle Kaufzurückhaltung der Verbraucher dazu kommt, gerät ein Unternehmen schnell in Schieflage. So musste der einst aus Siemens hervorgegangene Hersteller Gigaset im Herbst 2023 Insolvenz anmelden. Seither sucht man nach einem Investor. Nun hat das Amtsgericht Münster das Insolvenzverfahren eröffnet:

https://www.channelpartner.de/a/insolvenzverfahren-fuer-gigaset-eroeffnet,3726545

Bei den negativen Schlagzeilen der ersten Kalenderwoche könnte es einem Angst und bange um die Branche werden, doch es gibt ja auch viele lukrative Betätigungsfelder. Dazu könnt Ihr Euch beispielsweise auf unseren Events wie c.m.c. - Channel meets Cloud in München im April oder dem ChannelPartner Kongress im September in Düsseldorf wertvolle Anregungen holen. Angst ist sowieso ein schlechter Ratgeber, dieser Meinung ist auch ein alter Bekannter in der Branche: Markus Adä, Chef des VADs Exclusive Networks hält es für wichtig, Kunden über die Risiken und Bedrohungslagen aufzuklären. Doch Panik sei kontraproduktiv:

https://www.channelpartner.de/a/bange-machen-braucht-es-nicht,3617452

Zum Abschluss dieses Wochenrückblicks gibt es noch eine interessante Neubesetzung bei Büroring. Der Aufsichtsrat der Genossenschaft hat Frank Eismann in den Vorstand berufen. Als Geschäftsführer des Finanzinvestors GFC und Mitglied der Geschäftsleitung des Systemhauses Nexcom sowie als Vorstand des Systemhausverbunds Winwin Office Network und dazu jetzt noch Vorstand bei Büroring, wird es Eismann sicher nicht langweilig!

https://www.channelpartner.de/a/bueroring-ausichtrat-macht-frank-eismann-zum-vorstand,3617462

Damit Ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr nur unter https://www.channelpartner.de/p/newsletter,3799 das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter https://www.linkedin.com/newsletters/7039622656249200641/ abonnieren.

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch allen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr!