Awards und Auszeichnungen gibt es viele im Channel, aber die von ChannelPartner verliehen Channel Excellence Awards sind einmalig? Warum?

die Channel Excellence Awards werden seit 1999 verliehen

ein externes, unabhängiges Marktforschungsunternehmen führt die Umfrage und die Auswertung der Ergebnisse durch - seit 2020 tut dies Context für ChannelPartner

ChannelPartner selbst übt keinerlei Einfluss auf das Zustandekommen der Rankings

den Channel Excellence Award kann man sich nicht kaufen

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024 war es endlich so weit: ChannelPartner verlieh gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Context die Channel Excellence Awards in 13-Hersteller- und fünf Distributionskategorien.

Grundlage für das Zustandekommen der Rankings war eine von Context durchgeführte Umfrage unter mehr 2.000 Resellern, IT-Dienstleistern, Fachhändlern, Systemhäusern und Managed Service Providern in Deutschland. Alle Ranglisten und Details zum Befragungs- und Auswertungs-Design von Context findet Ihr hier.

Zu der feierliche Verleihung der Channel Excellence Awards 2024 kamen über 200 wichtige Persönlichkeiten aus dem Channel: Vertreter von Herstellern und Distributoren, aber auch zahlreiche Entscheider der großen deutschen IT-Dienstleister. Sie ließen sich unter anderen von den Context-Marktforschern Howard Davies, Adam Simon und Amanuel Dag über den aktuellen Stand der Dinge im Channel unterrichten: Wie schneidet hier Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern ab? So viel vorab: 2023 war kein gutes Jahr für den deutschen Channel. Doch die Context-Marktforscher blicken optimistisch auf das noch junge Jahr 2024.

Nach der Verleihung der Channel Excellence Awards 2024 war Zeit zum Netzwerken, und die nutzten die Teilnehmer bis in den frühen Morgen - die letzte Gäste verließen die Event-Location kurz nach drei Uhr früh.

Die Eindrücke von der Party am 25. Januar werden fortlaufend hier aktualisiert.

Ausblick 2024

Nach dem Event ist vor dem Event: Bereits in sieben Wochen findet wieder das legendäre ChannelPartne Race im Pitztal statt - die inoffizielle deutsche IT-Meisterschaft. Und 2024 wird es fort definitiv einen neuen Sieger geben, denn der Seriengewinner der letzten Jahre muss leider verletzungsbedingt 2024 passen:

Und am 17. + 18. April geht es wieder ins angesagte Münchner Werksviertel zu der 2024-er Ausgabe der cmc-Konferenz ("Channel Meets Cloud"). Hoch oben auf der Dachterrasse der 14. Etage sind die Wolken ganz nahe!

Am 16. + 17. September trifft sich dann wieder - wie seit 2005 jedes Jahr - die die Channel-Community beim ChannelPartner-Kongress in Düsseldorf. Hier werden die Geschäftsstrategien der Channel-Player für die kommenden fünf Jahr festgezurrt!

Vielleicht klappt es also bald wieder mit einem persönlichen Treffen? Wir vom ChannelPartner würden uns sehr darüber sehr freuen!