Geht es Euch auch so? Wenn ich das aktuelle Datum schreibe, kommt mir 2025 noch sehr ungelenk und ungewohnt vor. Das wird sicher noch einige Wochen dauern, bis mir die Fünf ganz automatisiert aus der Feder fließt.

Zwar blicken wir an dieser Stelle auf die vergangene Woche zurück, in der der Channel langsam wieder Fahrt aufnimmt, doch so früh im Jahr schauen wir natürlich auch darauf, was uns 2025 bringen wird. Da kann Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst mit guten Prognosen aufwarten: Um 4,6 Prozent soll die Digitalbranche in Deutschland in diesem Jahr wachsen. Selbst im Hardware-Bereich soll es ordentlich aufwärts gehen.

Die Berufsoptimisten vom Branchenverband sehen die Entwicklungen ja gerne im positiven Licht, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Wachstum im ITK-Markt ist für uns alle gut. Etwas Wasser muss ich dann doch in den Wein gießen: Im internationalen Vergleich liegen wir damit unter dem Durchschnitt, den setzt der Bitkom bei 5,4 Prozent an. Aber freuen wir uns über die positiven Vorzeichen und arbeiten daran, dass wir nicht hinter den Vorhersagen zurückbleiben:

https://www.channelpartner.de/a/digitalbranche-soll-um-4-6-prozent-wachsen,3619222

Kurz vor Jahresende hat uns die Nachricht erreicht, dass Lexmark durch Xerox übernommen wird. In einem stagnierenden Druckermarkt ist diese Konsolidierung nicht überraschend. In einem Brief an die Lexmark-Partner hat Melanie Hudson, Senior Vice President und Chief Commercial Officer bei Lexmark, nun bestätigt, dass einer der Gründe für die Übernahme das starke Partnernetzwerk Lexmarks ist. Xerox hatte sich in den letzten Jahren durchaus schwergetan, regional passende Vertriebskonzepte insbesondere für den deutschen Druckermarkt anzubieten und Alternativen gibt es immer noch reichlich. Ich bin gespannt, wie sich dann der neu formierte Konzern anstellt, um die begehrten Lexmark-Partner zu halten:

https://www.channelpartner.de/a/xerox-hat-das-partnernetzwerk-von-lexmark-im-visier,3619210

Ein starker Lexmark-Distributor ist Systeam. Das waren die Ebensfelder auch einmal bei Xerox, bis die internationale Xerox-Führung entschied, sich nur noch auf die ganz großen, international tätigen Broadliner zu konzentrieren. Dem Druckergeschäft in deutschen Markt war dies nicht unbedingt zuträglich. Ich bin der Meinung, dass man als Druckerhersteller nicht an Systeam und den anderen regionalen Distributoren vorbeikommt, wenn man eine relevante Rolle im deutschen Channel spielen will. Und ich bin mir sicher, dass auch durch den jüngst vorgenommenen Generationswechsel mit Stefanie Hoydem, Matthias Mitlacher und Miriam Hirschi, die jetzt zusammen mit ihrem Onkel Volker Mitlacher die Geschäftsführung stellen, sich daran beim fränkischen Spezialdistributor nichts ändern wird:

https://www.channelpartner.de/a/generationswechsel-bei-systeam,3619219

Auch der Markt der IT-Dienstleister bleibt in Bewegung: Eigentlich wollte Datagroup die übernommene Almato abspalten, da die Integration des RPA-Spezialisten nicht wirklich gut funktioniert hat, wie unser Systemhausexperte Ronald Wiltscheck berichtet. Nun ist man wohl bei Datagroup aber der Meinung, dass dies im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nicht erfolgreich realisiert werden könnte:

https://www.channelpartner.de/a/datagroup-will-almato-doch-nicht-loswerden,3619221

Ein neues Jahr ist für manche auch mit einer beruflichen Neuorientierung oder einer internen Änderung der Position verbunden. So wechselt Tobias Kaulfuß von Citadelle zu Castella Nova, wo er als CEO das Überleben weiterer Systemhäuser sichern will. Sozusagen von einer Festung in die andere, wie mein Kollege Ronald treffend bemerkt:

https://www.channelpartner.de/a/von-einer-festung-in-die-andere,3619207

Neue Aufgaben gibt es auch für Expert-Chef Stefan Müller. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender der deutschen Expert SE hat er zum Jahresanfang das Amt des Präsidenten des Aufsichtsrats der Expert International GmbH übernommen, wie unser Retail-Spezialist Matthias Hell schreibt:

https://www.channelpartner.de/a/expert-chef-mueller-uebernimmt-internationale-rolle,3619209

Bei Wortmann ist durch den Ruhestand des langjährigen Vertriebschefs Andreas Bökemeyer bereits vor einigen Monaten sein bisheriger Stellvertreter Volker Kaps zum Vertriebsleiter geadelt worden. Nun rückt Stephan Teinert auf die Stellvertreterstelle nach:

https://www.channelpartner.de/a/stephan-teinert-wird-stellvertretender-wortmann-vertriebsleiter,3619218

Pünktlich zum Jahreswechsel hat die ACP Gruppe in Aachen eine Niederlassung eröffnet. Bisher war die ACP IT Consulting GmbH nur in Hamburg vertreten, nun erfüllt auch die Aachener Filiale die fachlichen Digitalisierungsanforderungen der Kunden in Deutschland. Als Geschäftsführer wurde Ex-Cancom-Manager Sven Hancke verpflichtet:

https://www.channelpartner.de/a/acp-consulting-in-aachen,3619213

