Das Winterwetter hat Deutschland fest im Griff, in manchen Gegenden sogar im Würgegriff. Auch hier in München war es an einem Vormittag extrem glatt. Aber das kann im Winter schon einmal passieren, und es wäre nicht schlecht, trotz Klimawandels damit zu rechnen, dass es im Januar durchaus einmal Eis und Schnee haben kann. Glücklicherweise haben viele mittlerweile die Möglichkeit, auch von zuhause aus zu arbeiten und können selbst bei widrigem Winterwetter ohne große Reibungsverluste den Betrieb aufrecht erhalten.

Für mich als Wintersportfan ist das sowieso vielmehr die weiße Pracht als die weiße Last. Und damit komme ich gleich auf das ultimative Wintersportevent des Channels: Am 16. März 2024 wird wieder unser beliebtes ChannelPartner Race auf dem Pitztaler Gletscher in Österreich stattfinden. Bei einem Riesenslalom messen sich die Skifahrer und Snowboarder der IT-Branche bei der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft. Natürlich wird da um die entscheidenden Hundertstelsekunden gekämpft, doch wir werden den Kurs zusammen mit unserem Rennpartner WSV Zaunhof wieder so setzen, dass ihn auch weniger geübte Skifahrer meistern können. Es soll einfach ein große Schneegaudi sein, bei der auch Après-Ski-Qualitäten gefragt sind. Die Anmeldeseite für das ChannelPartner Race für das Rennwochenende vom 15. bis 17. März 2024 steht jetzt. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, ein grandioses Wintersportwochenende im Pitztal zu verbringen und dazu noch zusammen mit der ChannelPartner-Crew eine feine Zeit zu erleben! Also, sichert Euch schnell einen Platz beim ChannelParter Race:

https://events.channelpartner.de/channelpartner-race/

Vor dem Skirennen stehen aber erst einmal kommende Woche am 25. Januar die Channel Excellence Awards an. Unser Marktforschungspartner Context hat wieder über 2.000 Partner befragt, wie zufrieden sie mit Herstellern und Distributoren waren. Ihr dürft gespannt sein, wer in den insgesamt 18 Kategorien die Nase vorn hat. Die Ergebnisse gibt es live vor Ort im Münchner Varieté-Theater GOP und im Anschluss dann selbstverständlich auf www.channelpartner.de!

https://events.channelpartner.de/channel-excellence-awards/

Für die ChannelPartner-Truppe stehen natürlich unsere nächsten Events besonders im Blickfeld. Trotzdem vergessen wir nicht, was sonst noch so im Channel los war. MediaMarktSaturn-Chef Karsten Wildberger hat laut über eine Öffnung seiner Filialen an Sonntagen nachgedacht. An der Schlachtung der heiligen Kuh des deutschen Ladenschutzgesetztes haben sich allerdings schon viele versucht und sind gescheitert:

https://www.channelpartner.de/a/mediamarktsaturn-chef-will-sonntags-oeffnen,3727179

Der schwäbische IT-Dienstleister Datagroup kauft auch gerne ein und braucht dafür kein am Sonntag geöffnetes Ladenlokal: Nun stand die IT Total AG auf dem Einkaufszettel. Mein Kollege Ronald Wiltscheck hat vorgerechnet, dass dies bereits die 33. Übernahme seit dem Börsengang der Schwaben 2006 ist:

https://www.channelpartner.de/a/datagroup-uebernimmt-it-total,3617481

Zum Verkauf steht bekanntlich auch SoftwareOne. Hier steht die Beteiligungsgesellschaft Bain auf der Interessentenliste. Die wollen aber nicht den Preis zahlen, den sich SoftwareOne erhofft hat:

https://www.channelpartner.de/a/softwareone-lehnt-uebernahmeangebot-ab,3727072

Wichtige Einkaufsimpulse soll auch die CES in Las Vegas bieten. Viele Hersteller nutzen die Show, um mit Produktneuheiten ins neue Jahr zu gehen und die Nachfrage anzukurbeln. Es sind tolle Produkte, die sicher im Markt durchstarten werden. Dabei gibt es aber auch jede Menge skurrile Dinge zu bestaunen, die womöglich nicht zum Renner werden:

https://www.channelpartner.de/a/neues-aus-dem-kuriosenkabinett,3698237

https://www.channelpartner.de/a/neue-lenovo-books-auf-der-ces,3617493

https://www.channelpartner.de/a/ces-in-las-vegas-steht-im-zeichen-von-ki,3726715

https://www.channelpartner.de/a/ankerwork-s600-denkt-konferenzen-neu,3617491

Einen großen Themenblock habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben: Zum Jahresbeginn hat sich das Personalkarussell im Channel so schnell gedreht, das einem ganz schwindlig geworden ist. Ich versuche einmal das kompakt zusammenzufassen:

Das ChannelPartner-Team freut sich, möglichst viele von Euch bei unseren anstehenden Events persönlich zu treffen!