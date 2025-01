Vielen Dank! Das ist das Erste, was ich in diesem Wochenrückblick sagen möchte. Gemeinsam mit über 230 Gästen haben wir gestern im Münchner Varieté-Theater GOP die Vergabe der Channel Excellence Awards gefeiert. Es war ein rauschender Abend mit glücklichen Preisträgern, gut gelaunten Gästen und tollen Show-Einlagen der GOP-Akrobaten. Vielen Dank an die Gäste, die uns mit ihrer Feierlaune durch den Abend getragen haben und vielen Dank für das überwältigende Feedback!

Seht es mir bitte nach, wenn der Wochenrückblick heute etwas knapper ausfällt. Der Abend war lang und die Nacht kurz. Aber Channel Excellence Awards gibt es auch nur einmal im Jahr. Diese Auszeichnungen werden von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Context vergeben. Fast 2.300 Reseller, IT-Dienstleister, Fachhändler, Systemhäuser und Managed Service Provider haben dafür ihre bevorzugten Hersteller und Distributoren benotet. Wer sich als "Preferred Vendor" oder "Preferred Distributor" auszeichnen konnte und wer eine der insgesamten Kategorien gewinnen, und damit einen Channel Excellence Award mit nach Hause nehmen durfte, haben wir hier für Euch zusammengefasst. Fotos von der Preisverleihung und der anschließenden Party reichen wir auch dann kommende Woche nach:

Noch voll mit den Eindrücken des vergangenen Abends fällt es mir schwer, wieder zum Tagesgeschäft zurückzukehren. Und auch das hatte es in dieser Woche in sich: Die USA hat einen neuen Präsidenten und das wird nicht ohne Auswirkungen auf die IT-Branche bleiben. In einer bemerkenswerten Analyse hat mein Kollege Peter Marwan viele Stimmen aus der Branche zusammengetragen und zeichnet so ein umfassendes Bild, was uns mit den Trump-Bücklingen in der neuen US- Kleptokratie in den nächsten Jahren bevorstehen könnte, lest Ihr hier:

Interessant ist auch, was der Verkauf von Unicon an Citrix für die Partner des Karlsruher Softwareanbieters bringen wird. Einen eigenen Unicon-Channel wird es künftig nicht mehr geben. Citrix bietet Unicon-Partnern aber an, seinem Partnerprogramm beizutreten. Dass diese auch weiterhin Gehör finden, dafür soll auch der bisherige Unicon-CEO Philipp Benkler sorgen, der nun Vice President of Product bei Citrix wird:

Eine weitere Übernahme wird nicht ohne Auswirkungen auf den Channel bleiben. Mit dem Kauf des Storage-Spezialisten Infinidat baut Lenovo sein eigenes Storage-Angebot erheblich aus und bekommt im High-End-Segment einen Fuß in die Tür. Infinidat wiederum macht bei seinen Channel-Bemühungen einen Satz nach vorn. Da es sich um ein israelisch-amerikanisches Unternehmen handelt und der Käufer eine chinesische Firma ist, könnte die Transaktion mit dem neuen US-Präsidenten noch interessant werden:

Außerdem ist die Branche auch personell wieder kräftig in Bewegung: Alexander Meyer-Benz ist Vertriebsleiter bei Mahr EDV, Cherry ernennt Alexander Hecker zum Senior Vice President Global Peripherals, Dvelop-Gründer Christoph Pliete wechselt in den Aufsichtsrat, Controlware erweitert mit Marc Wilczek als Chief Commercial Officer die Geschäftsleitung und Kaseya sucht neuen CEO, da sich Fred Voccola aus dem Tagesgeschäft zurückzieht:

Das ChannelPartner-Team sendet nochmals herzliche Glückwünsche an alle Channel-Excellence-Award-Gewinner und wünscht Euch allen ein schönes und erholsames Wochenende!