Der erste Monat im neuen Jahr ist schon wieder vorbei. Es fühlt sich schon nicht mehr so fremd an, eine 24 ins Datum zu schreiben. Für mich und viele andere im Channel ist der Jahresanfang mit der Vergabe der Channel Excellence Awards verknüpft. Mein Kollege Ronald Wiltscheck hat ja bereits vergangene Woche in seinem Wochenrückblick darüber geschrieben. Es passt also nicht mehr so ganz unter die Überschrift: "Was diese Woche wichtig war", aber ich möchte trotzdem nochmals auf ein Thema eingehen: Adam Simon, Global Managing Director und CFO bei unserem Marktforschungspartner Context, hat in seiner Keynote zur Marktlage kein Blatt vor den Mund genommen und schonungslos das schwache Jahr 2023 aufgearbeitet.

Aber die Gala zur Vergabe der Channel Excellence Awards ist auch ein Kickoff für das neue Jahr. Die Sieger der einzelnen Kategorien müssen sich anstrengen, um ihre Titel zu verteidigen. Die Platzierten werden alles tun, um den einen oder anderen vom Thron zu stoßen. Was aber allen helfen wird: Adam Simon prognostiziert eine deutliche Erholung in der Distribution und im Channel. Freuen wir uns darauf!

Alle Ergebnisse der Channel Excellence Awards gibt es hier nochmals zum Nachlesen:

https://www.channelpartner.de/a/deutschlands-beste-distributoren-und-hersteller,3617554

Ein bewegender Moment bei den Channel Excellence Awards war für mich, als Fujitsu-Channel-Chef Santosh Wadwa die Auszeichnung zum besten Hersteller in der Kategorie Stationäre Clients seinem erst kürzlich verstorbenen Kollegen Heiko Lühr gewidmet hat. Heiko war für bei Fujitsu für das Distributionsgeschäft verantwortlich und hinterlässt eine große Lücke, nicht nur bei Fujitsu, sondern in der ganzen Branche.

Wir mussten zum Jahresanfang auch von Stefan Tiefenthal Abschied nehmen. Viele Manager vergisst man schnell, wenn sie sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen habe. Stefan gehörte definitiv nicht dazu. Viele werden Stefan von seinen Stationen bei Acer, LG, Fujitsu, NEC oder Toshiba kennen und schätzen gelernt haben. Ich werde seine herzliche und stets authentische Art vermissen!

Der Channel ist eine große Familie, und es tut weh, wenn ein Familienmitglied gehen muss.

https://www.channelpartner.de/a/der-channel-trauert-um-stefan-tiefenthal,3617540

Da fällt es mir schwer, wieder zum Tages- bzw. Wochengeschäft zurückzukehren. Ich will aber das Bild der Channel-Familie nochmals aufnehmen. Was wäre die Familie ohne Familientreffen. Die Vergabe der Channel Excellence Awards ist so ein Treffen. Gerade bin ich auf dem Heimweg von einer Samsung-Partnerkonferenz. Darüber werde ich dann Euch in der kommenden Woche berichten. Auch die Kaspersky-Familie hat sich zum Jahresanfang in Köln getroffen, inklusive der Ehrung besonders erfolgreichen und treuen Familienmitgliedern aus Distribution und Handel:

https://www.channelpartner.de/a/kaspersky-startet-mit-partnerkonferenz-ins-jahr-2024,3617570

Es ist schon ein paar Wochen her, dass sich die Wortmann-Partner in Hüllhorst und Bad Oeynhausen getroffen haben. Nun hat Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann mit seinem Team einen weiteren Grund zur Freude: Man konnte den Umsatz der Wortmann AG selbst im Krisenjahr 2023 steigern und liegt wieder über der Milliardenmarke. Außerdem wurde das Unternehmen bei den CEA zum besten Vollsortimenter ausgezeichnet:

https://www.channelpartner.de/a/wortmann-schafft-wieder-die-milliarde-umsatz,3617566

Ob die Gigaset-Belegschaft noch Grund zur Freude hat, wird sich wohl erst noch zeigen, aber ein erster Schritt ist getan: Der insolvente DECT-Telefonspezialist hat nun mit Snom und der Snom-Mutter VTech Holdings aus Hongkong einen Käufer gefunden. Dabei sollen ausdrücklich auch die Produktionsstätten in Bocholt eine Rolle spielen, wie mein Kollege Peter Marwan erfahren hat:

https://www.channelpartner.de/a/ausverkauf-bei-gigaset,3617551

Die Channel Excellence Awards sind vorbei, doch schon steht das nächste Highlight im Channel-Veranstaltungskalender an: Am Wochenende 15. bis 17. März 2024 findet wieder unser beliebtes Ski-Event, das ChannelPartner Race, an. Wir treffen uns auf dem Pitztaler Gletscher in Österreich zur inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft. Man muss nicht der absolute Skiprofi sein, um mitzufahren. Wer sicher eine blaue Piste meistern kann, schafft auch unseren Riesenslalomkurs. Es geht ja auch um die Schnee-Gaudi, die wir zusammen haben wollen. Alle Infos und die Anmeldung zu diesem ultimativen Schneewochenende gibt es hier:

https://events.channelpartner.de/channelpartner-race/

Damit Ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr nur unter https://www.channelpartner.de/p/newsletter,3799 das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter https://www.linkedin.com/newsletters/7039622656249200641/ abonnieren.

Das ChannelPartner-Team wünscht einen erfolgreichen Februar 2024!