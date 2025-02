Der Februar ist nun schon eine Woche alt. Wir sind noch im tiefsten Winter, auch wenn sich das in weiten Teilen der Republik nicht in weißen Landschaften zeigt. Doch Eure ChannelPartner-Redaktion ist trotzdem besonders Schnee-affin: Auch deswegen richten wir die inoffizielle deutsche IT-Skimeisterschaft aus. Wir würden uns übrigens noch über einige verwegene Starter und auch über unterstützende Sponsoren freuen (Informationen zu unserem ChannelPartner Race am 15. März im Pitztal findet Ihr hier). Was mir aber bei den Ereignissen der vergangenen Woche besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die Aktion des Schneekünstlers Simon Beck, der mit Schneeschuhen ein gigantisches Logo des TK-Distributors Herweck in den Schnee der französischen Alpen getreten hat. Warum er das getan hat, lest Ihr hier:

Heiß diskutiert wird nach wie vor der Vormarsch der chinesischen Billigversender. Zurecht fordert die europäische Konkurrenz Chancengleichheit. Die EU-Kommission will nun eine Bearbeitungsgebühr für Pakete von Onlinehändlern wie Temu und Shein einführen. Ziel sei es, die Kosten für Zollbehörden auszugleichen, die durch die enorme Menge solcher Sendungen entstehen. Ich bin gespannt, ob sich das umsetzen lässt und wie lange es dann letztlich dauert. Ein weiteres Problem: Viele der angebotenen Waren entsprechen nicht europäischem Recht. Markenrechtsverletzungen und Plagiate sind da nur ein Aspekt. Gerade bei Elektronik kann es schnell gefährlich werden, wenn Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden. So zieht die Bundesnetzagentur jedes Jahr tausende Gerätetypen mit Millionen von Produkten aus dem Verkehr:

Unternehmen, die Managed Services in Anspruch nehmen, sind flexibler und agiler. Mein Kollege Ronald Wiltscheck hat sich einen Report von Adesso und Statista genauer angeschaut und für Euch übersichtlich aufbereitet. Hier erfahr Ihr, wo die Branche derzeit steht, welches Potenzial im Angebot von Managed Services steckt aber auch welche Hindernisse es gibt:

Damit steigen aber auch die Anforderungen an die IT-Dienstleister. Seit längerem beobachten wir eine Konsolidierung in der Branche. Mit Zusammenschlüssen, Übernahmen oder Netzwerken versuchen IT-Dienstleister und Systemhäuser den erweiterten Kundenanforderungen gerecht zu werden. So haben wir diese Woche einen weitere Übernahme gemeldet: Die deutsche Niederlassung des international tätigen IT-Beratungshauses CGI hat die in Stuttgart beheimatete Novatec Consulting GmbH übernommen. Damit erhofft sich CGI einen besseren Zugang zu Kunden aus der Automobilbranche:

Ansonsten war die Woche stark durch zahlreiche Nachrichten über Jobwechsel, Zugänge, Abgänge und neue Positionen geprägt. So wird Knuth Molzen Mitglied der Geschäftsleitung bei Computacenter. Brendan Lenane tritt seine Rolle als COO im Euronics-Vorstand an. AV-Distributor Kern & Stelly hat mit Morten Boll einen neuen UC-Chef. IT-Dienstleister Conet hat Daniela Bünger eine neue Finanzchefin verpflichtet. Robert Panholzer leitet DACH-Region beim Softwareanbieter Frends. T.Con-Gesellschafterin Eva Heuer wird Finanzchefin bei dem SAP-Gold-Partner aus Niederbayern. Der bisherige CFO und T.Con-Mitgründer Michael Gulde, der die Finanzen des SAP-Systemhauses seit über 25 Jahren leitete, wird Ende 2025 aus dem operativen Geschäft ausscheiden. Und Christoph Stoica und Benno Quade sind Co-Chefs der OneQrew-Gruppe:

Zudem hat mein Kollege Peter Marwan die wichtigsten Channel-Personalien des vergangenen Monats für Euch kompakt und übersichtlich zusammengefasst:

Außerdem möchte ich Euch noch auf unseren Kongress c.m.c. - Channel Meets Cloud, aufmerksam machen. Am 8. und 9. April 2025 geht es dann nach Düsseldorf. Natürlich werden wir auch über Cloud-Services sprechen, wie es schon der Name verspricht. Aber mittlerweile hat sich das Themenspektrum stark erweitert. IT-Dienstleister, MSPs, CSPs und Technologie-Experten werden sich darüber austauschen, wie Cloud und KI in nutzbringende und vermarktbare Lösungen und Services überführt werden können:

