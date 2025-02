Heute ist Valentinstag. Auch ich als Schnittblumenmuffel kann mich der allgegenwärtigen Präsenz des Liebestages nicht entziehen. Dabei würde ich mich mehr über einen Bund Radieschen als über einen Tulpenstrauß freuen. Anlässlich des Valentinstags hat das Online-Reisebüro Opodo in einer Umfrage herausgefunden, dass immerhin 22 Prozent der Befragten sich einen romantischen Urlaub mit jemanden aus dem beruflichen Umfeld vorstellen könnten. Ob sich diese Zahlen auch auf Dienstreisen übertragen lassen, bezweifle ich aber. Ein Urlaub am Strand unter Palmen birgt sicher mehr Romantikpotenzial als ein harter Tag auf der Distributionshausmesse mit anschließender Übernachtung in der Budget-Hotelkette.

Am treuesten sind laut Opodo übrigens die Saarländer, während die Berliner am häufigsten zu Seitensprüngen auf Reisen neigen. Ob sich dieser Hang zur Treue auch im Geschäftsleben niederschlägt? Immerhin haben mit Servereye und Herweck zwei Firmen mit Sitz im Saarland vor wenigen Tagen einen Channel Excellence Award gewonnen. Das sind immerhin zehn Prozent der vergebenen Awards, bei gerade einmal 0,6 Prozent der Gesamtbevölkerung der Republik.

Auch Also hat bei den Channel Excellence Awards abgesahnt und hat gleich zwei Kategorien für sich entschieden. So konnte der Distributor die die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context erstmals vergebene Auszeichnung in der neuen Rubrik "Cloud-Marktplätze der Distributoren" gewinnen. Nun hofft man bei Also, dass man diese Anerkennung auch in Übersee bekommen wird, denn man nimmt mit dem Cloud-Marktplatz auch den US-Markt ins Visier. Das ist ein erstaunlicher Schritt für ein Unternehmen, das sich bisher überwiegend auf dem europäischen Markt konzentriert hat:

Der Vertriebsweg über die Marktplatzplattformen ist mittlerweile essenziell für die Geschäftsmodelle von Cloud und Managed Service Provider. Die Channel Community trifft sich am 8. und 9. April in Düsseldorf zu c.m.c. - Channel Meets Cloud 2025, um die dringendsten Herausforderungen für MSPs und CSPs zu diskutieren. Außerdem küren wir wieder die besten Managed Service Provider. Alle Information und das Anmeldeformular gibt es hier:

Da passt auch eine Übernahme aus dem Cloud- und Hosting-Bereich gut ins Bild, die mein Kollege Peter Marwan vermeldet: Synaforce mit Wurzeln in Niederbayern übernimmt Herbst Datentechnik. Christoph Reitinger, Head of M&A von Synaforce setzt damit die Expansionsstrategie fort, um den früher lokalen Rechenzentrumsbetreiber überregional aufzustellen. Schon in den letzten Jahren hatte sich Synaforce mit namhaften Zukäufen verstärkt:

Über gemischte Ergebnisse aus dem IT-Dienstleisterumfeld berichtet unser Systemhausexperte Ronald Wiltscheck: So stieg der Umsatz bei All for One im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 (Oktober bis Dezember 2024) von 133,8 auf 134,2 Millionen Euro leicht an. Die vorläufigen Geschäftszahlen von Cancom kann man als durchwachsen bezeichnen. Zwar sind die Erlöse gestiegen, aber nur im Ausland. Das Ebitda-Ergebnis hat sich verschlechtert:

Unser Autor Matthias Hell beobachtet die Online-Versender und die Retailer genau. Während viele das Siechtum des stationären Handels beklagen, berichtet er über einen gegenteiligen Trend: So hat der niederländische Elektronikversender Coolblue in Hamburg und in Münster zwei neue Filialen eröffnet. Und auch bei MediaMarktSaturn arbeitet man intensiv an der Weiterentwicklung des stationären Konzepts: Deshalb sollen im kommenden Geschäftsjahr nun bis zu neun weitere Lighthouse-Großflächen eröffnet werden inklusive Space-as-a-Service-Bereichen für Partnermarken:

Altmeister Bill Gates hat sich ja schon lange aus dem Geschäft zurückgezogen. Wenn er sich dann doch einmal über das Tagesgeschehen der Branche äußert, ist ihm die Aufmerksamkeit gewiss. So ist es bemerkenswert, was Gates zur aktuellen Situation bei Intel sagt: Der Chiphersteller sei "vom Weg abgekommen" und habe die KI-Chip-Revolution verpasst. "Ich hoffe, dass Intel sich erholt, aber im Moment sieht es ziemlich schlecht für sie aus", sagte Gates in einem Interview. Die Kollegen unserer Schwesterpublikation PCWorld sehen die Situation allerdings nicht ganz so pessimistisch:

