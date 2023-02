Rosenmontag, Faschingsdienstag, Aschermittwoch - eine ganz "spezielle" Woche: Im Channel ging es etwas ruhiger zu, kein Wunder, in Bayern waren Schulferien, aber nicht in der Schweiz.

Dort in Emmen, im Kanton Luzern, befindet sich der Konzernsitz der Also Holding AG. Und der Brodline-Distributor, der selbst nicht so genannt werden möchte, hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. In Deutschland ist das Business von Also zurückgegangen, dafür brüstet sich der selbst ernannte "technology provider for the ICT industry" mit deutlich gestiegenen Cloud-Umsätzen:

Keine Schulferien gab es auch in Saarland. Der dort ansässige TK-Distributor Herweck berichtet von einem hervorragenden Geschäftsjahr 2022. Das haben auch die Reseller honoriert: Platz 2 in unserem Beliebtheits-Ranking. 2023 möchte Herweck weiterwachsen und hat sich hierfür neue Strukturen geschaffen:

Grund zum Feiern hatten auch 20 IBM-Partner. Sie erhielten von dem Softwarehersteller die begehrten "Ecosystem Awards" - leider nicht persönlich, denn der Channel-Kick-off fand nur virtuell stattfand. So können wir Ihnen hier leider keine Fotos der glücklichen Gewinner präsentieren.



Kennen Sie Trellix? Nein, das ist kein neuer Gefährte von Asterix und Obelix und auch keine neue Schokoladenmarke. Trellix entstand Anfang 2022 aus dem Zusammenschluss von McAfee und Fireeye (ChannelPartner berichtete). Nun hat der US-amerikanische Security-Anbieter ein neues Partnerprogramm verabschiedet. Das war auch bitter nötig, denn im Channel ist Trellix weitgehend unbekannt, wie die jüngste Contex-Befragung unter mehr als 2.000 Resellern in Deutschland belegt.

Cisco umgarnt schon seit mehreren Jahren den Mittelstand. Unter SMB (Small & Medium sized Business) versteht der Infrastruktur-Anbieter Kunden mit bis zu 500 PC-Arbeitsplätzen). Dieser Bereich wird bei Cisco schon immer von einer Frau geleitet: zuerst von Jutta Gräfensteiner, dann von Katharina Jessa und seit dem 1. August 2022 von Nicola Knop. Letzte unterhielt sich länger mit ChannelPartner. Es ging vor allem um Managed Services im Mittelstand.

Apropos Managed Services: Am 15. und 16. März veranstalten wir in München unseren bereits 16. Cloud-Kongress für Managed Service Provider (MSP). Sind Sie schon angemeldet? Falls nicht, kann ich Ihnen die Teilnahme an diesem in Deutschland einmaligen Event für MSPs nur ans Herz legen. Wir fahren auch Riesenrad im Werksviertel!

