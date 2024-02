Negative Schlagzeilen haben wir ja derzeit genug und nun auch noch das: Der Camembert ist vom Aussterben bedroht! Ja, ihr habt richtig gehört! Dem beliebten Schimmelkäse könnte die Pilzgrundlage ausgehen. Zu lange hat die Käseindustrie auf eine Camembert-Schimmelpilzsorte gesetzt, die ein besonders schönes Weiß auf den Käse zaubert und diese "asexuell" vermehrt. Mittlerweile neigt der Pilz zur Impotenz, was natürlich die Vermehrung erschwert. Diversität, Artenvielfalt und Erneuerungszyklen sind immens wichtig zur Erhaltung einer Art.

Einen solchen Erneuerungszyklus hat auch Also angestoßen. Und damit will ich ausdrücklich keine real existierenden Personen oder Unternehmen mit impotenten Schimmelpilzen vergleichen! Ich finde es aber ausgesprochen wichtig, dass Unternehmen sich selbst erneuern und ihre DNA auffrischen, ohne jedoch die Wurzeln zu verleugnen. Noch hat Also nicht verraten, wer die Nachfolge von CEO Gustavo Möller-Hergt antreten wird. Der scheidende Konzern-Chef spricht aber von einer "neuen Ära", die nun anbrechen soll. Wenn jemand mehr weiß, darf er sich gerne bei uns melden! Wie das von Krisen geprägte Geschäftsjahr 2023 bei Also gelaufen ist und woher Gustavo Möller-Hergt seinen Optimismus nimmt, erfahrt Ihr hier:

www.channelpartner.de/a/optimismus-trotz-umsatzrueckgang-bei-also,3617689

"Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen", dieses Zitat wird Mark Twain zugeschrieben. So liegt man gerne auch mal daneben. Samsung ging es einst so, als man dem Formfaktor des klassischen Notebooks keine große Zukunft bescheinigte und aus dem Markt ausstieg. Entscheidungen kann man aber korrigieren. Nachdem Samsung nun schon einige Jahre wieder erfolgreich Notebooks im Consumer-Segment vermarktet, will man auch im B2B wieder Fuß fassen. Dafür muss Director IT & Mobile Communication B2B, Tuncay Sandikci, aber auch die richtigen Vertriebspartner finden:

www.channelpartner.de/a/wie-samsung-bei-business-notebooks-punkten-will,3617691

Auf ein schwerwiegende Sicherheitslücke bei ConnectWise weist unser Security-Experte Peter Marwan hin. Der Anbieter rät Kunden dringend, ScreenConnect-Server sofort gegen einen Fehler, der mit maximalem Schweregrad eingestuft ist (CVSS-Score: 10,0) zu patchen. Anbieter von IT-Management-Software für MSPs sind ein attraktives Ziel für Angreifer. Wenn sie einmal Zugang erschlichen und die erforderlichen Benutzerrechte erworben haben, können sie so in eine Vielzahl anderer Firmen sehr effektiv eindringen:

www.channelpartner.de/a/connectwise-kaempft-mit-zwei-kritischen-sicherheitsluecken,3617699

Völlig überraschend, wie mein Kollege Ronald Wiltscheck berichtet, gehen IT-Dienstleister Ratiodata und dessen Vorstandssprecher Martin Greiwe künftig getrennte Wege. Viele Kunden, die per Rundschreiben über diese Entscheidung informiert wurden, haben mit großem Bedauern und teilweise irritiert auf diese Nachricht reagiert:

www.channelpartner.de/a/ratiodata-verliert-vorstandssprecher,3617663

Engpässe bei Zulieferern und Herstellern, verschuldet durch Rohstoffmangel und belastende Energiekosten, stellten MR Datentechnik vor Herausforderungen. So konnten einige Kundenprojekte nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Gemeinsam habe man aber immer die richtige Antwort auf diese Verzögerungen gefunden, heißt es bei dem Unternehmen, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Der Lohn: Man konnte gegen den Branchentrend im vergangenen Jahr beim Umsatz ordentlich zulegen:

www.channelpartner.de/a/mr-datentechnik-uebertrifft-beim-umsatz-200-millionen-euro,3617690

Diese Woche ist in Berlin die "Messe der Kooperationen", die KOOP 24, mit den beiden Veranstaltungspartnern Euronics und Expert über die Bühne gegangen. Unser Autor Matthias Hell hat dabei einen großen Unterschied in der Selbstdarstellung der beiden KOOP-Partner ausgemacht: Während sich Euronics trotz einem Umsatzrückgang von sieben Prozent optimistisch zeigte, betonte die Expert-Führung bei der Pressekonferenz am Rande der Kooperationsmesse die anhaltend schwierige Konjunkturlage für die Branche:

www.channelpartner.de/a/euronics-setzt-weiter-auf-digitalisierung,3617683

www.channelpartner.de/a/expert-setzt-in-schwierigen-zeiten-auf-soliditaet,3617687

Bevor sich das ChannelPartner-Team dann auch ins Wochenende verabschiedet, hier noch zwei Hinweise in eigener Sache: Gerade stecken wir noch in den letzten Vorbereitungen zum ChannelPartner Race, dem großen Schneespaß für den Channel vom 15. bis 17. März 2024. Noch könnt Ihr euch anmelden und mit uns eine grandiose Zeit auf dem Pitztaler Gletscher verbringen!

Und gleich einen Monat später findet in München mit c.m.c - Channel meets Cloud unser nächstes Event statt. Wer sich bis noch bis 29. Februar für eine Teilnahme entscheidet, kann sich ein Blindbird-Ticket für 99 anstatt 149 Euro sichern. Beide Veranstaltungen mit Anmeldemöglichkeiten findet Ihr auf unserer Event-Übersichtsseite:

events.channelpartner.de/

Damit Ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr nur unter www.channelpartner.de/p/newsletter,3799 das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter www.linkedin.com/newsletters/7039622656249200641/ abonnieren.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende! Gönnt Euch zum Sonntagsfrühstück ein Camembert-Brötchen, solange das noch geht!