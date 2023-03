Man hat sich ja noch garn nicht so richtig daran gewöhnt, beim Datum 2023 zu schreiben, und schon ist der März angebrochen. Noch vier Kalenderwochen, dann ist des erste Quartal 2023 schon rum! Doch blicken wir auf die Kalenderwoche 09 mit den letzten Februar- und ersten Märztagen zurück.

Notebooksbilliger.de wird orange. Im zweiten Quartal, das, wie wir wissen, nicht mehr allzu lange entfernt ist, will der Elektronikversender in die Niederlande expandieren. Ob die Wahl der Logofarbe schon damals die Hollandpläne vorhergesehen hat? Der Firmenname "Notebooks billiger" ist für Expansionen in fremdsprachige Länder allerdings etwas sperrig. "Notitieboekjes goedkoper" (das spuckt der Google-Übersetzer aus) klingt aber auch nicht international. Daher hat man sich bei Notebooksbilliger.de schon länger auf das Kürzel NBB festgelegt. Leider ist die deutsche Seite www.nbb.de schon durch einen Anbieter von Funkfernsteuerungen belegt. Aber es gibt ja nun www.nbb.nl! Die führt aber derzeit noch zu www.notebooksbilliger.de. Mal sehen, wie NBB das URL-Wirrwarr entflechten wird. Die ganze Geschickte zum NBB-Niederlande-Engagement finden Sie hier:

https://www.channelpartner.de/3616248

Neuigkeiten gibt es auch von eBay: "Jahrelang hat sich eBay bemüht, vom Image des Online-Auktionshauses für Jedermann loszukommen und sich als professioneller Marktplatz zu präsentieren. Mit der Aufhebung der Gebühren für private Verkäufer wurde nun die Kehrtwende vollzogen", schreibt unser E-Commerce-Experte Matthias Hell. Was die professionellen Händler dazu sagen, erfahren sie hier:

https://www.channelpartner.de/3616257

Die Conrad-Filialen waren einst das Mekka für Elektronikbastler. Doch durch Einkaufsmöglichkeiten im Netz haben sich die zahlreichen Kaufhäuser mit großer Fläche nicht mehr gerechnet. Für kommerzielle Kunden will man aber weiterhin vor Ort mit "Profistores" präsent sein. Nun wurde in Regensburg ein Profistore mit 24-Stunden-Abholstation eröffnet:

https://www.channelpartner.de/3616250

Dort gibt es sicher auch das eine oder andere Produkt aus dem Samsung-Memory-Portfolio. Auch von Conrad waren Mitarbeiter beim Samsung Storage Channel Kick-off am Frankfurter Flughafen vertreten. Wie Samsung seine Partner auf gute Geschäfte im Speichersegment eingestellt hat, erfahren Sie hier:

https://www.channelpartner.de/3616267

Bei diesen geballten Informationen wollen wir Sie aber auch mit etwas Unterhaltsamen ins Wochenende schicken: So haben die Samsung-Partner sich nicht nur mit Flash, NVMe oder Micro-SD beschäftigt, sondern auch mit dem einen oder anderen Drink über den Dächern des Frankfurt Airports, wie Sie in unserer Bildergalerie entdecken können:

https://www.channelpartner.de/3616258

Und der der bayerische Grantler Harry G. sieht in LinkedIn einen "Digitaler Schw…vergleich!" und ein "Pausenhof für Business-Kasper". Manch ein LinkedIn-Nutzer wird die von dem bayerischen Grantler beschriebenen Charaktere in seiner Timeline haben - und mancher wird sich womöglich selbst wiedererkennen, denn auch die IT-Branche ist voll mit "Disruptive Innovators und Enthusiast" - Stichwort "Rakete". Das ganze Video sehen Sie hier:

https://www.channelpartner.de/3616246

Und noch ein Hinweis für alle, die sich mit Managed Services beschäftigen: Am 15. und 16. März 2023 findet in München der Kongress "c.m.c. – Rethinking Managed Services" statt. IT-Dienstleister, MSPs und Technologie-Anbieter beschäftigen sich gemeinsam mit Geschäftsmodellen für die Zukunft. Außerdem zeichnen wir Deutschlands „Beste Managed Service Provider 2023“ aus. Wie man sich noch eine der begehrten Restkarten sichern kann, erfahren Sie hier:

https://www.channel-meets-cloud.de

Das ChannelPartner-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!