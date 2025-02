Es ist gerade einmal fünf Tage und ein paar Stündchen her, dass das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl feststeht. Irgendwie kommt es mir vor, als sei das schon vor ein paar Wochen passiert. Nach einer spannenden und für einige kleineren Parteien sicher nervenaufreibenden Wahlnacht konnte die Bundeswahlleiterin Ruth Brand 24. Februar um 4:10 Uhr die Ergebnisse verkünden. Tatkräftig mit dabei war übrigens auch unser Kollege Peter Marwan, der als Wahlhelfer tatkräftig mitgeholfen hat, dass wir unser demokratisches Wahlrecht ausüben können. Danke dafür, Peter!

Viele Protagonisten aus der Wirtschaft haben ja große Hoffnungen in einen Politikwechsel gesetzt. Manch einer hat auch eigene Versäumnisse hinter den angeblich wirtschaftsfeindlichen Rahmenbedingungen unter der Ampelkoalition versteckt. Diese Ausreden werden nun nicht mehr ziehen. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ließ bereits eine Stunde nach der Schließung der Wahllokale verlauten, dass er sich weniger Regulierung, weniger Bürokratie und mehr Investitionen in Schlüsseltechnologien wünscht. Damit hat er sicher Recht, doch ich befürchte, dass das in der neu formierten Bundesregierung einfacher werden wird.

Eine "Rückkehr zum alten Deutschland" wünscht sich CSU-Chef Markus Söder. Ich hoffe ja sehr, dass jetzt nicht in den deutschen Amtsstuben wieder die Faxgeräte entstaubt und die Stempelkissen mit neuer Tinte getränkt werden. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte ich die Gelegenheit, mir im chinesischen Shenzhen bei Huawei ein eigenes Bild über die Innovationskraft des Konzerns und des Standorts zu machen. Elektromobilität, autonomes Fahren, erneuerbare Energien, Digitalisierung und funktionierende digitale Infrastruktur sowie Künstliche Intelligenz stehen ganz oben auf der Agenda, und das nicht nur bei Huawei. Hoffentlich begreift die künftige Regierung, dass das die Schlüsseltechnologien sind, die vielleicht auch der Bitkom-Präsident meint. Ich lasse mich da gerne von den künftigen Handlungen der Berliner Rentnerriege, die für mein Empfinden in Fortschrittsdingen ja ziemlich bräsig daherkommt, eines Besseren belehren. Für die Wirtschaft und den Channel bedeutet dies aber trotzdem: Nicht lange darauf warten, was die Politik unternimmt, selber machen!

Wie schnell es sich rächen kann, wenn man aktuelle Trends verpasst, musste Nfon schmerzlich erfahren. Doch nun hat man bei dem Münchner Cloud-PBX-Anbieter den "Reset-Knopf" gedrückt, wie Peter in seinem Bericht schreibt. Wie Nfon-CEO Patrik Heider das Unternehmen wieder in Spur bringen will, lest Ihr hier:

Eine Auswirkung von Wahlen ist, dass Kunden mit Investitionen erst einmal abwarten, egal wie sicher oder unsicher der Wahlausgang ist. So hat man auch bei Adesso Budgetverzögerungen ausgemacht. Die Wahl ist gelaufen und der IT-Dienstleister rechnet nun mit steigenden Umsätzen:

Eines der bestimmenden Themen der letzten Jahre in der IT-Branche war der Fachkräftemangel. Nun berichtet mein Computerwoche-Kollege Martin Bayer von einer Schieflage bei IT-Jobs, denn Unternehmen dünnen ihr Personal aus und treten bei Neueinstellungen auf die Bremse. Was schlecht für die IT-Fachkräfte ist, kann aber eine Chance für diejenigen Unternehmen im Channel sein, die noch händeringend nach Personal suchen:

Netzwerkspezialist Zyxel hat seine Distributions- und Etail-Partner nach Mönchengladbach eingeladen. Dort wo sonst die Borussia spielt, konnte Guido Stempel, Head of Channel Germany & Austria bei Zyxel Networks, nicht nur bei seinen Partnern bedanken, sondern auch das neue Partnerprogramm vorstellen:

Viele Jahre war das niedersächsische Bohmte im Herbst ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Telekommunikation. Nun hat TK-Distributor Michael beschlossen, seine traditionelle Herbstmesse auf zwei neue Standorte aufzuteilen. Warum nun Hirschaid bei Bamberg und Schwerte bei Dortmund im Kalender stehen, hat uns Vorstand Oliver Hemann verraten:

Einen neuen Global Channel Chief hat Security-Anbieter Forcepoint verpflichtet: Timothy Puccio war zuletzt als Senior Vice President bei Delinea für den Channel und Allianzen weltweit verantwortlich. Puccio ist seit über einem Vierteljahrhundert in der Branche und soll nun gesammelte Erfahrung soll helfen, das weltweite Channel-Partner-Ökosystem zu optimieren und zu erweitern:

Auch AMD will seinen Channel stärken. Mit James Blackman hat der Chiphersteller die Stelle des Head of VAR & SI Commercial Sales aus den eigenen Reihen besetzt. Mit der Ernennung von Blackman will AMD Channel-Partnerschaften stärken und die Reichweite in der EMEA-Region erweitern:

Für die ganzen Narren des Karnevals, Faschings oder Fastnacht beginnt nun der Endspurt, bevor am Aschermittwoch wieder der Alltag einkehrt. Doch nicht immer lassen sich ausgelassenes Feiern und Beruf miteinander verbinden. Wie die Rechtsprechung diesen Konflikt sieht, lest Ihr hier:

Ebenfalls viel Spaß, und das im (halb-)beruflichen Kontext, erwartet die Teilnehme beim ChannelPartner Race, dem Skirennen und Schneegaudi für die IT-Branche. Wer sich noch einen der Startplätze am 15. März im Pitztal sichern will, findet hier alle Informationen:

Und eine weitere ChannelPartner-Veranstaltung wirft keine Schatten, sondern Helligkeit voraus: Wie IT-Dienstleister ihr Geschäft mit Managed Services und Cloud zukunftssicher aufstellen und gleichzeitig hybride Architekturen weiter bedienen können, erfahrt Ihr beim c.m.c. - Channel meets Cloud - Event am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf. Unter anderem werden Klaus Kaiser, Group CEO der Teccle Group, Tom Schröder, Chief Commercial Officer von Think about IT, Andreas Török, Co-CEO der Nobix Group und Khaled Thaler, Chief Sales Officer von Hirschtec, im Rampenlicht stehen und über die Weiterentwicklung des Managed- und Cloud-Service Geschäfts diskutieren.

Zudem wird Ertan Mutlu, Partner und Leiter der Managed Services bei Adesso, einen Erfahrungsbericht mit Zukunftsausblick geben und Michael Hollmann, Senior Management Consultant bei Basys Brinova - Part of Connexta, wird am Beispiel eigener Use Cases schildern, Wie man als MSP-Umsatz aus KI generieren kann. Lasst Euch das nicht entgehen und sichert Euch hier Euer Ticket!

Damit entlasse ich alle Narren, aber auch die Faschingsmuffel ins Wochenende. Für beide Fraktionen gilt: Am Aschermittwoch ist alles vorbei!

