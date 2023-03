Dass die IT-Branche sehr männerlastig ist, ist kein Geheimnis und mehr Geschlechterparität würde der Branche sicher guttun. Am 8. März war der Internationale Frauentag. "Deshalb halten wir jetzt einfach einmal den Mund beziehungsweise die Finger über der Tastatur still, hören zu und lassen an diesem 8. März nur Frauen aus dem IT-Channel zu Wort kommen", schreibt mein Kollege Peter Marwan. "Zwiespältig und verhalten optimistisch - mit diesen Worten lassen sich meine Gedanken zum Weltfrauentag am besten zusammenfassen", sagt beispielsweise Elke Steinegger, Area Vice President und General Manager Germany bei Commvault. Wie es so ist, als Frau in der IT-Branche zu arbeiten, haben uns die engagierten Managerinnen geschildert:

Die Wortmann-Gruppe hat diese Woche beeindruckende Zahlen vorgelegt. Dort ist übrigens Svenja Wortmann vergangenes Jahr in den Vorstand aufgerückt, sicher mit ein Baustein des Erfolgs. Fast 2,1 Milliarden Euro hat die Gruppe trotz Krieg und Krisen umgesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Acer ist erneut Opfer einer Hacker-Attacke geworden. Dabei sollen interne technische Dokumente entwendet worden sein. Dass Hightech-Konzerne so angreifbar sind, ist besorgniserregend. Man könnte natürlich auch sagen, dass es sich offensichtlich lohnt, bei Acer zu spionieren - viel Feind, viel Ehr'! Immerhin sollen keine Kundendaten betroffen sein.

Wie wichtig die Kommunikation mit den Partnern für die Hersteller ist, haben gleich zwei Partnerveranstaltungen gezeigt. Besonders im Channel stellt sich heraus, dass digitale Informationsangebote die direkte Kommunikation zwar ergänzen, aber nicht ersetzen können. Insbesondere wenn es um Hardware geht, wollen die Händler die Geräte ausprobieren, anfassen und sich vor Ort von den Produktspezialisten erklären lassen. Über 100 Epson-Partner haben sich auf einer Roadshow so von der Leistungsfähigkeit der neuen Tinten-Multifunktionsgeräte der AM-C-Serie überzeugt. Und Epson braucht die Unterstützung des Handels dringend, will man doch in "fünf Jahren auf Augenhöhe mit den großen Laser-Anbietern sein", verkündet Vertriebschef Jens Greine:

Gut 250 Teilnehmer von Systemhäusern, aus dem Fachhandel und der Distribution haben sich bei einer Partnerveranstaltung in Frankfurt über Produkte und Lösungen der Samsung-Mobile-Produkte sowie über die Neuigkeiten des Partnerprogramms informieren lassen. Und es sollen noch mehr werden, denn Samsung hat die Einstiegshürden zum Partnerprogramm gesenkt:

Immer mehr Hersteller stellen ihre Fertigung auf die RAM-Generation DDR5 um. Das führt nun zum Preissturz bei DDR4-Modulen. Für viele Käufer könnte das Unterschreiten der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke sicher interessant sein. Wer mit Komponenten handelt, könnte den Kunden nun die passenden Produkte mit dem entsprechenden Preispunkt anbieten:

Und zu guter Letzt noch eine Übernahme aus dem Software-Business: Vergangenes Jahr entstand aus Nissen & Velten (ERP), Texdata (ERP), Aruba BI (BI) und Litreca (Finanzlösungen) die Enventa Group. Nun hat sich die Gruppe durch Syska, einem Spezialisten für Buchhaltungssoftware, verstärkt: Gute Nachrichten für die dortige Führungsriege: Sie soll an Bord bleiben und eng mit dem Enventa-Management zusammenarbeiten:

Das ChannelPartner-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!