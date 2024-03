In Filmen und Serien haben Cyberkriminelle oft Charakterzüge eines Robin Hood. Irgendwie sind sie doch sympathisch, weil sie oft großen, bösen, anonymen Firmen eins auswischen oder doch noch Gutes in sich haben und Machenschaften der Regierung aufdecken. Im wahren Leben ist leider gar nichts davon wahr. Dass Cyberkriminelle einfach nur böse und geldgierig sind, ist spätestens diese Woche klar geworden. Wer sonst würde mit Ransomware eine Brauerei lahmlegen? Die gute Nachricht: Die Betroffenen haben sich zwar nicht intensiv um ihre IT, aber um ihre Lagerhaltung gekümmert. Deshalb Entwarnung für Biertrinker und natürlich Biertrinkerinnen in Belgien.

Biertrinkerinnen gesondert zu erwähnen, ist am Internationalen Frauentag ja fast Pflicht. Aber warum eigentlich Pflicht? Sollte es nicht eine Selbstverständlichkeit sein? Als Einwohner Bayerns muss ich diesbezüglich allerdings vorsichtig sein - ruckzuck droht wegen "Unterstützung einer Gendern befürwortenden Vereinigung" die Ausweisung aus Bayern - oder gar Schlimmeres. Deshalb halte ich mich da ganz zurück - und lasse zur Situation von Frauen in der IT einfach Frauen selbst zu Wort kommen. Außerdem befragten wir Uta Dresch und Sabina Molka von DocuWare - denn die beiden arbeiten in einem IT-Unternehmen mit einer Frauenquote von 34 Prozent und haben daher einiges zum Thema "Frauen in der IT" zu sagen.

So ist es, als Frau in der IT zu arbeiten

Hoher Frauenanteil ohne Quote

Ich hoffe, mit dieser Lösung schlüpfen wir eleganten durch die Maschen im Netz der Bayerischen Sprachpolizei. Schließlich bin ich alt genug, um mich an die Aushänge der Fahndungsposter für RAF-Mitglieder in der Post zu erinnern. So will ich nicht enden. Auch wenn die Gefahr, dass mich dort jemand erkennt, heute gering ist - wer verschickt schließlich noch Post? Geht doch alles per E-Mail. Da kommen dann Firmen wie Hornetsecurity ins Spiel, die dafür sorgen, dass meine Bierbestellung sicher bei der Brauerei ankommt - und das PDF im Anhang auch wirklich eine Bestellung ist und nicht eine böse Malware. Das ist ein europaweites Problem, deshalb sollte es auch europaweit gelöst werden - findet Hornetsecurity und kauft weiter zu.

Hornetsecurity kauft wieder zu

Internationale Ambitionen hat auch Exclusive Networks. Der VAD konnte seinen Umsatz 2023 um 14 Prozent steigern - nicht zuletzt dank der hohen Nachfrage nach Cybersecurity. Die Franzosen knackten damit die Marke von 5 Milliarden Euro - wollen aber dafür auch weiter zukaufen. Man darf gespannt sein, wer dafür in Frage kommt.

Exclusive Networks reichen 5 Milliarden Euro nicht

Mit Wachstum beschäftigt sich auch Siewert & Kau. Wie jeder Gärtner weiß - und gerade jetzt im Frühjahr wieder feststellt - ist aber nicht alles Wachstum gewollt. Manches schießt ins Kraut, treibt aus oder bildet Wassertriebe, die dann kaum Früchte tragen. Im Garten lösen Harke und Schere das Problem, in Unternehmen Excel-Tabellen, Analytics-Tools und ein CFO. Genau deshalb hat Siewert & Kau für diese Position jetzt Claus Holzleitner verpflichtet.

Siewert & Kau will kontrolliert und profitabel wachsen

Nur knapp 50 Kilometer von Bergheim entfernt- sozusagen auf der anderen Seite des Tagesbaus Hambach - gab es bei Api ebenfalls Neues aus der Geschäftsleitung. Die durch den Weggang von Andreas Printz vakant gewordene Stelle des Einkaufsleiters haben Frank Fritsche und Jürgen Szieber als Doppelspitze übernommen. Beides erfahrene Kräfte aus den eigenen Reihen.

Api besetzt Einkaufsleitung neu

"Kommt Friehling, kommt VfB", sagte einst Trainer Otto Baric über den schwäbischen Traditionsklub - der derzeit aber das ganze Jahr Frühling hat. Ebenso zuverlässig wie früher der VfB in der zweiten Hälfte der Rückrunde mit dem dann schon ziemlich dringend erforderlichen Punktesammeln begann, planen IT-Hersteller mit den ersten warmen Sonnenstrahlen ihre Roadshows zum Jahresauftakt. Durch die Pandemie hat diese schöne Tradition etwas gelitten, aber zumindest Lancom und Igel lassen sie wieder aufleben und haben diese Woche die Termine bekannt gegeben.

Lancom-Frühjahrs-Roadshow

Roadshow von Igel-Technology

"Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen", heißt ein altes Sprichwort. Abwandeln ließe sich das in "Wenn der Hersteller nicht zum Partner kommt, muss der Partner zum Hersteller kommen." Auch das hat seine Reize - wie mir Kollege Armin Weiler diese Woche von der HP-Partnerkonferenz in Las Vegas versichert hat. Und nein, diese Reize sind weder Glücksspiel noch Erwachsenenunterhaltung, sondern die Möglichkeit, groß Hof zu halten - was bei einer Roadshow nicht geht. Oder glaubt jemand, Intel-CEO Pat Gelsinger und Qualcomm-CEO Cristiano Amon würden sich im Tagungshotel in Schkeuditz, Kamen oder der Event-Location in Düsseldorf auf die Bühne setzen? Bei HP in Vegas dagegen ist das kein Problem. Und anschließend feiern lässt es sich mit den Partnern in Vegas natürlich auch schön.

Prominente KI-Unterstützung bei der HP-Partnerkonferenz

Bereits Ende Januar gefeiert haben die Gewinner der diesjährigen Channel Excellence Awards. Die Ergebnisse sind bekannt. Ebenfalls Tradition hat aber, dass die ChannelPartner-Redaktion im Nachgang das Ranking analysiert, nach Gründen für die jeweilige Platzierung sucht und auch einen Ausblick gibt, welche Veränderungen im laufenden Jahr denkbar sind. Kollege Ronald Wiltscheck hat das diese Woche für die Kategorien "Software" und Security getan - in der sich einiges ändern wird - und für die Kategorie Security, die generell eine hohe Dynamik hat. Ich habe die Kategorie "Datacenter-Infrastruktur" noch einmal unter die Lupe genommen.

Analyse zu den Channel Excellence Awards in der Kategorie Software

Analyse zu den Channel Excellence Awards in der Kategorie Security

Analyse zu den Channel Excellence Awards in der Kategorie Datacenter-Infrastruktur

Das nächste Ranking werden dann die Ergebnisse der inoffiziellen, deutschen IT-Skimeisterschaften sein - besser bekannt als "ChannelPartner Race". Die Schneelage ist gut, der SV Zaunhof bereit, die Ski sind gewachst und die von belgischen Brauereien unabhängige Getränkeversorgung sichergestellt. Einig wenige, spontane Anmeldungen sind noch möglich. Seid live dabei, wenn der nächste Wochenrückblick aus der Schneebar im Pitztal geschrieben wird. Und wenn das nicht möglich ist - freut Euch auf den ersten, live aus der Schneebar geschriebenen ChannelPartner-Wochenrückblick der Geschichte.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende!

PS: in Vorbereitung auf das kommende Wochenende empfehle ich ein paar sportliche Minuten mit Christian Neureuther - oder für Theoretiker alternativ den Besuch im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt, wo es aktuell eine Ausstellung zur Kulturgeschichte der Skigymnastik gibt.