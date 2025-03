Angesichts der aktuellen politischen Lage in den USA ist es essentiell, dass es mit der digitalen Souveränität in Europa aufwärts geht. Da kommt eine Initiative zu technischer Konvergenz, rechtlicher Compliance und schnellem Austausch von Daten und Anwendungen unter europäischen Cloud-Anbietern gerade recht. Ziel der SECA-Initiative (Sovereign European Cloud API) ist es, ein echte souveräne Cloud-Infrastruktur in Europa zu etablieren. ChannelPartner-Chefreporter Peter Marwan berichtet hier ausführlich darüber.



SECA - mehr Interoperabilität für europäische Cloud-Anbieter

In Deutschland arbeiten immer mehr Systemhäuser mit hierzulande ansässigen Cloud-Providern wie StackIT, Ionos oder Plusserver. Letzterer versucht gerade, seinen Channel wieder zu aktivieren und hat deshalb Peter Höhn von VMware losgeeist, um ihn bei sich als Chief Commercial Officer (CCO) zu inthronisieren. Er soll Plusserver in die Lage versetzen, "die steigende Nachfrage nach verlässlichen Managed Services und datensouveränen Cloud-Angeboten" im Mittelstand zu befriedigen. Dabei hofft Höhn auf die tatkräftige Unterstützung seiner Vertriebspartner.



Peter Höhn ist neuer CCO bei Plusserver

Eine traurige Nachricht hat uns Mitte der Woche erreicht: Gerhard Schick ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Die deutsche IT-Branche verliert damit eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Denn bereits 1983, also vor mehr als vierzig Jahren, gründete er zusammen mit Ralf Klenk und Klaus von Jan die Firma Bechtle, die 2024 europaweit 6,3 Milliarden Euro umsetzen konnte. In zahlreichen Beileidskundgebungen ehrt die IT-Branche diesen deutschen IT-Pionier der Systemhausbranche.



IT-Branche trauert um Gerhard Schick

Apropos Systemhäuser - in der ersten Märzwoche 2025 wurden einige spektakuläre Übernahmen in dieser Branche verkündet. Es waren durchgehend Cybersecurity-Spezialisten, die erworben wurden.

Die Accompio-Gruppe übernahm die Netz16 GmbH. Der in Augsburg ansässige Cybersecurity-Spezialist veranstaltet alljährlich ein weit über die Region bekanntes Security-Event - den "Augsburger Security Tag", am dem über 350 CIOs und weitere IT-Verantwortliche teilnehmen. Es ist davon auszugehen, dass Accompio diese Veranstaltung weiterführen und vielleicht sogar in andere Städte tragen wird.



Netz16 ist Mitglied bei Accompio

Die - genauso wie Accompio - deutschlandweit agierende Connexta-Gruppe hat einen Managed Service Provider aus Ostwestfalen erworben. Die Midland IT GmbH wurde 2002 gegründet und hat sich relativ früh auf Managed Services im Cybersecurity-Umfeld spezialisiert. Connexta-Chef Jens Stief erhofft sich von dem Neuerwerb neue Impulse im Geschäft mit mittelständischen Kunden. Dabei möchte er durch Nutzung von Synergien Kosten senken.



Connexta erwirbt Midland IT

Während die Akquisitionsaktivitäten von Connexta und Accompio durch Investoren fremdfinanziert werden, erwirbt die Medialine-Gruppe andere Systemhäuser ausschließlich aus eigenen Mitteln. So auch geschehen mit der Thinking Objects GmbH. Das 1994 in Stuttgart gegründete Unternehmen gilt als einer der führenden Managed Security Service Provider in der Region und beschäftigt 86 Mitarbeiter, davon 70 mit technischem Hintergrund.



Mit diesem Neuerwerb stärkt Medialine nicht nur sein Security-Know-how, sondern dürfte dieses Jahr zum ersten Mal die 250-Millionen-Euro-Umsatzmarke erreichen.



Medialine akquiriert Thinking Objects

Das ist falsch verstandene europäische Souveränität: Auch wenn sich Großbritannien - politisch bedingt - der EU vorsichtig annähert, die Einreise in das Vereinigte Königreich wird ab April beschwerlicher. Auch deutsche Reisende, für die keine Visumpflicht gilt, müssen dann eine elektronische Reisegenehmigung beantragen. Diese Electronic Travel Authorisation (ETA) wird mit dem Reisepass verknüpft - und kostet umgerechnet zwölf Euro.



Vorsicht bei Geschäftsreisen nach Großbritannien

