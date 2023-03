Am 15. und 16. März fand die ChannelPartner Cloud Konferenz cmc statt - dieses Mal im angesagten Münchner Werksviertel. Die 200 Besucher wurden dort mit einem tollen Ausblick aus dem 13. Stockwerk belohnt.

Aber natürlich standen die Vorträge, Gespräche und Workshops zu den Neuen Managed Services im Vordergrund. Nach einem kurzen Einblick in den Markt hat Andreas Bortoli in seiner unnachahmlichen hemdsärmeligen schwäbischen Art die Besucher auf das Thema "Neuen Managed Services" eingestimmt. Einer der vielen Höhepunkte des cmc2023 war ferner die Diskussionsrunde zum gerade angesagtesten Thema KI: "Wie kann die Künstliche Intelligenz die Arbeit der Managed Service Provider (MSP) vereinfachen?"

Und den Schlusspunkt der Veranstaltung bildete die Verleihung der "Best MSP 2023"-Awards.

Der ausführliche Bericht zur cmc-Konferenz und die Bekanntabe der Gewinner der "Best MSP 2023"-Awards folgen nächste Woche.



Zitate der Besucher:

Was sonst noch so los war ....

Wir haben die detaillierten Analysen unserer Channel Excellence-Studie fortgesetzt: Für die Drucker-Hersteller war 2022 in herausforderndes Jahr. Brother hat am effizientesten mit dem Channel zusammengearbeitet.

In der Kategorie "Netzwerke" hat AVM am besten abgeschnitten (ChannelPartner berichtete). Nun hat der Berliner Hersteller seine Roadmap für 2023 vorgestellt: Mit Fiber und DSL in einer Fritzbox, 10 Gigabit/s am Glasfaseranschluss, 5G zu Hause, Wi-Fi 7 mit Triband Mesh sowie mit Equipment für die Smart Home-Standards DECT ULE, Zigbee und Matter ist AVM gut gerüstet.

Bei den Storage-Anbietern hat Synology am besten abgeschnitten und den dazugehörigen Channel Excellence Award verliehen bekommen. Aber auch die knapp dahinter liegenden Storage-Anbieter Fujitsu, HPE, Dell und Qnap haben im indirekten Vertrieb einen guten Job gemacbt.

Schlechte Nachrichten von Meta: Der Mutterkonzern von Facebook musste den Abbau von weiteren 10.000 Jobs vermelden --> zur Nachricht.

Amazon macht ernst mit dem Satelliten-gestützten Internet: Bis 2023 soll die Hälfte der dafür benötigten Erdtrabanten ins All geschossen sein --> zum Bericht

Das Thema KI (Künstliche Intelligenz) nimmt immer mehr an Fahrt auf. Erst kontert Google den KI-Vorstoß von Microsoft, doch der Redmonder Konzern fährt mächtige Geschütze auf und stellt die stellt nächste ChatGPT-Version vor. Und Ende der Woche gibt Microsoft die Verfügbarkeit des "Co-Piloten" bekannt. Dieser unterstützt Anwender bei der Erstellung von Dokumenten.

"The Best is Yet to Come, sang einst Frank Sinatra. Hoffen wir, dass dies auch für die KI gilt.

In diesem Sinne wünscht Ihnen das gesamte ChannelPartner-Team ein erholsames Wochenende voller intelligenter Einfälle.