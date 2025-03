Die meistbeachtete Fastenpredigt fand in der zweiten Märzwoche auf dem Nockherberg in München statt. Die Urteile über den Fastenprediger und das anschließende Singspiel reichen von "überragend" bis hin zu "wir brauchen einen Neustart".

Einen Neustart hat der "Fritzbox"-Hersteller AVM hingelegt. Die Berliner treten im Web nicht mehr unter der URL https://avm.de auf. Wer diese Adresse ansteuert, wird auf https://fritz.com/ umgeleitet. Hintergrund dieser überraschenden Maßnahme: Mitte 2024 wurde AVM durch den Finanzinvestor Imker Capital Partners übernommen. Die neuen Eigentümer nehmen zu Recht an, dass die Marke "fritz" weitaus bekannter ist, als die Abkürzung AVM, die bei der Gründung der Firma für "Audiovisuelles Marketing" stand.

"Neue Möglichkeiten" außerhalb seines bisherigen Arbeitgebers möchte Bernhard Fauser ausloten. Das hat er schon einmal getan. Nach 15-jähriger Tätigkeit bei HP wechselte er zum Wettbewerber Lenovo, kehrte aber dann wieder zu HP zurück. Dieses Mal scheint sein Abschied wohl aber endgültig zu sein. Fausers Nachfolger als Zentral- und Osteuropachef wird Michael Boyle, der seit 9 Jahren und 9 Monaten bei HP tätig ist. Sein Standort laut LinkedIn: Sant Cugat del Vallès 17 km nordwestlich von Barcelona.

Für großes Aufsehen in der IT-Branche hat die Kooperation des BSI mit Google gesorgt. Diese Nachricht passt einfach nicht zu den sich nun verstärkenden Bemühungen vieler IT-Dienstleister, ihren Kunden auch europäische souveräne Digital-Infrastruktur bereit zu stellen. Google versichert zwar, die deutschen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, aber viele Branchenvertreter bezweifeln dies. Mit einigen von ihnen hat sich ChannelPartner-Chefreporter Peter Marwan unterhalten.d

Natürlich kann man sich nicht von heute auf morgen von den US-amerikanischen Hyperscalern lösen, dazu ist ihre Marktmacht einfach zu erdrückend. Die deutsche Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur decken AWS, Google Cloud und Microsoft zu zwei Dritteln ab. Deswegen wird beispielsweise auch der Cloud-Service-Provider Skaylink weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, wie Firmenchef Frank Strecker kundtut.

In der zweiten Märzwoche hat Samsung nicht nur neue Produkte angekündigt, sondern auch seine alljährliche Partnerkonferenz abgehalten - im derzeit angesagten Mainz. Dort hat der koreanische Konzern seine Mobile-Strategie vorgestellt. ChannelPartner-Chefredakteur Armin Weiler war persönlich vor Ort und listet hier die Channel-relevanten Neuigkeiten auf. Was sonst noch in der "Pyramide" los war:

Fasten ist derzeit bei Bechtle angesagt. Das Geschäftsergebnisse 2024 haben die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt, erst zum zweiten Mal überhaupt seit der Firmengründung 1983 gingen die Jahreserlöse zurück.

Das gesamte ChannelPartner-Team wünscht Euch ein erholsames Wochenende. Und fastet nicht zu viel, genießt das Leben!