Unübersehbar wird es jetzt Frühling. Wobei man sich eigentlich über Erwärmung nach dem aktuellen IPCC-Bericht zur weltweiten Klimaentwicklung nicht allzu sehr freuen sollte. Freuen darf man sich über die Blüten von Osterglocken, Primeln, Leberblümchen und den ersten Obstbäumen - unabhängig davon, ob man weiß, was da blüht. Was uns im Channel blüht, erfahren Sie in unserem Rückblick auf die Kalenderwoche 12.

Wieder aufgeblüht ist beim Broadliner Also die Hausmesse CTV. Allerdings findet sie jetzt als Roadshow, nicht mehr als zentrales Event an einem Ort statt. Die CTV 2020 fiel der Pandemie zum Opfer und musste virtuell stattfinden. Auch 2021 gab es - aus bekannten Gründen - nur eine Online-Veranstaltung. Bei dem 2022 ausprobierten, hybriden Format fehlte den deutschen Partnern der direkte Kontakt zu ihren Ansprechpartnern. Der wird jetzt wieder möglich sein. Los geht´s mit den vier, jeweils eintägigen Veranstaltungen am 27. Juni in Hamburg,

Weder Blüten noch wertloser werdende Euro-Scheine will Microsoft. Stattdessen besteht der Konzern auf harten Dollar-Noten - oder zumindest dem entsprechenden Gegenwert. Deshalb erhöht das Unternehmen seine Preise für europäische Kunden zum 1. April. Schon wieder, stöhnen da viele Kunden, die sich noch an die saftige Preiserhöhung im Frühjahr 2022 erinnern. Zwar fällt sie diesmal mit der "Wechselkursanpassung" moderater aus. Künftige Preissteigerungen sind aber offenbar fest eingeplant, zumindest will Microsoft sie nun alle sechs Monate prüfen - ein deutlicher Paradigmenwechsel, nach zuvor zehn Jahren stabilen Preisen.

Entspannter ist die Geschäftsführungen von DexxIT. Zwar spürt auch der Würzburger Spezialdistributor die wirtschaftlichen Turbulenzen, konnte sie aber bisher mit einem nur "leichten Umsatzrückgang" bewältigen. Kein Beinbruch - zumal das Führungsduo aus Judith Öchsner und Stefanie Gundlach vorsichtig geplant hatte. Dass der Distributor zuversichtlich ist und bleibt, zeigt sich an vielen Stellen - etwa beim Ausbau der Logistik, der Erweiterung des Produktportfolio und der 2023 geplanten IFA-Premiere der Franken.

Bei seinem Channel-Kickoff am 20. März hat Trend Micro bekannt gegeben, dass Christina Decker die neu geschaffene Stelle des Director Strategic Channels Europe übernimmt. Für den deutschen Trend-Micro-Channel sind künftig hauptsächlich Nicholas Pook und Thomas Klingelhöffer zuständig. Beide kommen aus den eigenen Reihen. Neu beim Security-Anbieter ist dagegen Anna-Julia Beer (vorher TD Synnex). Sie soll Partner mit eigenem Security Operation Center (SOC) für Trend Micro gewinnen.

Stühlerücken auch bei Starface. Der deutsche UCC-Anbieter schneidet bei den Channel Excellence Awards in seiner Kategorie immer weder sehr gut ab und ist fast schon Seriensieger. Allerdings schläft die Konkurrenz nicht: Sie wird zahlreicher und rückt näher. Da hilft es nur, sich selber ebenfalls zu bewegen und immer wieder zu hinterfragen. Ihren Rückzug aus dem operativen Geschäft hat Mitgründerin Barbara Mauve schon länger vorbereitet. Er erfolgt Ende des Jahres - nach 18 Jahren im Unternehmen. Damit bleibt noch etwas Zeit, etwa, um Hans Szymanski beim Einstieg bei der Starface-Schwester Estos zu unterstützen. Er kehrt nach kurzem Ausflug in die Security-Branche ins Telefoniegeschäft zurück und übernimmt zusammen mit Starface-Chef Florian Buzin bei Estos die Geschäftsführung von Christoph Lösch und Florian Bock.

Nicht fehlen darf in diesem Rückblick ein Rückblick auf den Rückblick. Klingt verwirrend, lohnt sich aber. Denn am 16. März zeichneten im Rahmen der cmc-Konferenz in München Computerwoche und ChannelPartner Deutschlands beste Managed Service Provider 2023 aus. Die Auswertung des Kundenfeedbacks, auf der die Auszeichnungen beruhen, hatte das iSCM Institute übernommen. Ausgezeichnet wurden MSPs in vier Umsatzklassen. Details erfahren Sie in der folgenden Meldung - und für Lesemuffel gibt es weiter unten das Video.

