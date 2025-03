Für den französischen Philosophen René Descartes war klar: Cogito ergo sum - ich denke, also bin ich. Eine denkende Künstliche Intelligenz, die sich ihrer selbst bewusst ist, halte ich allerdings für beängstigend. Ich melde mich heute für unseren Wochenrückblick direkt aus Nashville, wo gerade die große HP-Partnerkonferenz zu Ende geht. Natürlich war Künstliche Intelligenz das bestimmende Thema. HP bot fremdsprachigen Teilnehmern eine KI-generierte Echtzeitübersetzung direkt auf die Kopfhörer. Das hat bis auf ein paar Verbindungsabbrüche erstaunlich gut funktioniert. Allerdings hat, wenn von KI die Rede war, die KI sich selbst nicht als "Ka-Ih" sondern konsequent als "Kieh" bezeichnet. Wer seinen eigenen Namen nicht kennt, ist von Cogito ergo sum noch weit entfernt! Dass das im amerikanischen Englisch gerne und ausgiebig verwendete "Great" von der KI mit "geil" übersetzt wurde, macht sie dann aber doch schon wieder etwas menschlicher!

Nicht nur HP, sondern auch die Partner erhoffen sich durch KI-gestützte Produkte und Lösungen einen deutlichen Schub für ihr Geschäft. Dafür ist es nicht notwendig, dass sich die KI sich ihrer selbst bewusst ist. Vielmehr sollten aber diejenigen, die KI-Lösungen verkaufen wollen, sich bewusst sein, wie sie das am besten tun können und welche Potenziale für ihre Kunden dahinterstecken. Dafür hat HP nun sein KI-Master-Class-Programm mit einem Modul speziell für Führungskräfte erweitert. Weniger Technik, dafür mehr Verkaufsargumente, das braucht der Chef von heute! Außerdem verspricht HP-Channel-Chef Kobi Elbaz Partnern, die das gesamte HP-Portfolio vertreiben, einen "Superpower Booster":

https://www.channelpartner.de/a/hp-verspricht-partnern-den-superpower-booster,3764241

Besonders zufrieden ist man bei HP mit den Leistungen deutscher Partner, die dafür im Rahmen der Amplify Partner Conference geehrt wurden:

https://www.channelpartner.de/a/deutsche-hp-partner-raeumen-ab,3764222

Einen "Superpower Booster" könnte auch Computacenter gut brauchen. 2024 hat Computacenter Deutschland zwei Prozent weniger erlöst als 2023, berichtet unser Systemhausexperte Ronald Wiltscheck. Besonders stark fielen die Umsätze mit Managed Services ab. Warum Bernd Charpentier, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter Deutschland, dennoch seinen Frieden mit dem Geschäftsverlauf 2024 gemacht hat, lest Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/computacenter-deutschland-mit-sinkenden-erloesen,3764234

Auf Rekordkurs ist hingegen Wortmann. Das sei zwar "nur" ein Plus von 10 Millionen Euro beziehungsweise rund 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, angesichts der Rahmenbedingungen sieht Firmenchef Siegbert Wortmann die Gruppe auf dem richtigen Weg, schreibt mein Kollege Peter Marwan:

https://www.channelpartner.de/a/wortmann-waechst-auch-in-schwierigem-umfeld-weiter,3764219

Dass ein rasanter Abwärtstrend nicht negativ sein muss, hat unser ChannelPartner Race auf dem Pitztaler Gletscher gezeigt. Wer beim ultimativen Skirennen der ITK-Branche die Nase vorn hatte und wer sich besonders beim Après-Ski auszeichnen konnte, erfahrt Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/die-schnellsten-ski-racer-des-channels,3764224

Und schon steht die nächste ChannelPartner-Veranstaltung an: Beim c.m.c. - Channel meets Cloud Event am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf stellt sich Wolfram Nötzel, CIO der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister ZSVR, die spannende Frage, ob es sein kann, dass MSPs wertvolles Geschäft brach liegen lassen. Und Wolfram weiß, wovon er spricht: Nach Stationen in verschiedenen IT-Systemhäusern wechselte er 2017 zur ZSVR und baute dort als CIO unter anderem eine komplette IT als Hybrid-Cloud von Null an auf.

Doch das ist nicht alles! Wir haben für Euch hart dran gearbeitete, ein informatives und wertvolles Programm zusammenzustellen, das Euch in Eurem Geschäft wirklich weiterbringt. Weitere Sprecher und Referenten sind Christian Uhl, CEO, und Andreas Knols, Head of Cloud, Enthuse, Klaus Kaiser, Group CEO, Teccle Group, Tom Schröder, Chief Commercial Officer, Think about IT, Andreas Török, Co-CEO, Nobix Group, Patrick Menne, Vice President Business Line Cloud & Datacenter, Netgo, Ertan Mutlu, Partner Managed Services, Adesso, Marc Zimmermann, Manager Core & Hybrid Infrastructure, IT-Haus und viele mehr!

Ihr könnt auch gerne mit Kollegen aus Euren Teams kommen. Dafür haben wir für Euch eine extra Rabattaktion eingerichtet: Nutzt einfach den Rabattcode "cmc2025-friend" bei der Anmeldung (am Ende der Registrierung eingeben) und teilt ihn mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Dann gibt es eine Ermäßigung von 40 Prozent auf den regulären Preis.

Alle Sprecher findet Ihr hier: https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/#speaker

Unter https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/ könnt Ihr Euch gleich anmelden!

Wir freuen uns auf ein Treffen oder ein Wiedersehen in Düsseldorf und ich grüße vor dem Heimflug noch aus "The Music City" Nashville!