Es ist Frühling, das merkt man nicht nur an den Temperaturen, sondern auch daran, dass uns am Wochenende einmal wieder eine Stunde geklaut wird. Klar, die bekommen wir irgendwann im Herbst auch wieder zurück. Was ist eigentlich aus den Initiativen geworden, die Zeitumstellung abzuschaffen? Ich hätte nichts dagegen, allein schon deshalb, weil mich die Umstellung der Zeitanzeige an unserem Backofen regelmäßig alle halben Jahre überfordert.

Auf einen zweiten Frühling hofft Mindfactory. Der insbesondere bei PC-Schraubern beliebte Onlineshop war in finanzielle Schieflage geraten. Nach wochenlagen Gerüchten um eine Insolvenz hat Mindfactory nun bestätigt, dass Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet worden ist, um die Finanzierung neu zu ordnen. Unser E-Commerce-Experte Matthias Hell hat die Ereignisse zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/mindfactory-ist-zahlungsunfaehig,3764254

Eine Frühlingsfrischzellenkur erhoffen sich auch die Anteilseigner von Mobotix. Konica Minolta stieg 2016 bei dem Hersteller von IP-Überwachungskameras ein. Nun will sich der japanische Konzern auf sein Kerngeschäft konzentrieren und die 65 Prozent Anteile an Mobotix wieder loswerden. Mit der Münchner Certina Group wurde bereits schon ein Käufer gefunden. Laut Mobotix-CFO Klaus Kiener, der zusammen mit CTO Christian Cabirol im Unternehmen bleibt, wird "die Equity-Story der Mobotix durch diese Transaktion revitalisiert". Klingt etwas nach einem Haarshampoo-Slogan, doch es stehen bei Mobotix tatsächlich weitreichende Umstrukturierungen an. So wird CEO Thomas Lausten Mobotix verlassen und auch der Aufsichtsrat soll umgebaut werden:

https://www.channelpartner.de/a/konica-minolta-will-mobotix-abstossen,3764282

Bei Ionos herrscht bereits Frühlingsstimmung: der Webhosting- und Cloud-Spezialist rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum. Da profitiert Ionos sicher auch von dem Trend, dass heimische Anbieter in diesem Segment immer wichtiger werden. Das hatte sich auch bei den Channel Excellence Awards gezeigt: Dort konnte sich die United-Internet-Tochter sogar vor AWS und Google platzieren.

https://www.channelpartner.de/a/ionos-plant-mit-weiterem-gewinnwachstum,3753650

Frühlingshafte Temperaturen konnten die HP-Partner bei der Amplify Partner Conference in "The Music City" erleben. Was in Nashville passiert, bleibt auch in Nashville - eigentlich. Ein paar Fotos haben wir dann doch geleakt:

https://www.channelpartner.de/a/hp-partner-erobern-the-music-city,3764262

Zum Monatswechsel gibt es auch einen interessanten Wechsel in der Systemhausbranche, wie unser Experte Ronald Wiltscheck erfahren hat: Der ehemalige Adesso-Manager Holger R. Müller wird Geschäftsführer beim Bechtle Systemhaus Dortmund. Er teilt sich diese Position mit dem bisherigen Geschäftsführer Frank Wrede:

https://www.channelpartner.de/a/holger-r-mueller-wechselt-von-adesso-zu-bechtle,3764277

Ebenfalls einen neuen Job tritt Susanne Kummetz an. Mein Schwabenkollege Peter Marwan hat sich mit ihrer Rückkehr nach Württemberg beschäftigt: Die ehemalige Channel-Chefin von HP und spätere NetApp-Direktorin verantwortet nun bei HPE den Bereich Geschäftsbereich Data Services & Storage sowie den Standort Böblingen. Dort wird sie eng mit Deutschland-Chef Marc Fischer und den Verantwortlichen für Aruba (Katja Herzog), Server (Martin Epping), Hybrid Cloud (Axel Sidki) und den Channel (Annette Häge und Gerry Steinberger) zusammenarbeiten:

https://www.channelpartner.de/a/susanne-kummetz-startet-bei-hpe,3764256

Vom Personalkarussell zu einem anderen Karussell: Das bauen wir für Euch auf dem c.m.c. - Channel meets Cloud Event am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf auf. An vier Stationen machen die Teilnehmer Halt, um über spannende Themen wie KI für MSPs, Kunden als Fans oder Rollenwechsel der IT-Dienstleister zu diskutieren. Damit das noch schmackhafter wird, gibt es auch an jeder Station ein kleines kulinarisches Schmankerl zur Verkostung. Stellt Euch das einfach wie ein Zirkeltraining vor, nur nicht so anstrengend, mit viel mehr Spaß und mit ein paar Leckereien!

Ihr könnt auch gerne mit Kollegen aus Euren Teams kommen. Dafür haben wir für Euch eine extra Rabattaktion eingerichtet: Nutzt einfach den Rabattcode "cmc2025-friend" bei der Anmeldung (am Ende der Registrierung eingeben) und teilt ihn mit Euren Kolleginnen und Kollegen. Dann gibt es eine Ermäßigung von 40 Prozent auf den regulären Preis.

Alle Sprecher findest Du hier: https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/#speaker

Unter https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/ könnt Ihr Euch gleich anmelden!

Damit Ihr auch in diesem Jahr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr nur unter https://www.channelpartner.de/p/newsletter,3799 das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter https://www.linkedin.com/newsletters/7039622656249200641/ abonnieren.

Kommt gut in den April und lasst Euch am Dienstag nicht zu sehr veräppeln!

Euer ChannelPartner-Team