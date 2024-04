Habt Ihr es gemerkt? In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde Euch eine Stunde geklaut! Keine Sorge, die Stunde gibt es dann am Sonntag, den 27. Oktober wieder zurück, allerdings ohne Zinsen. Für alle, deren innere Uhr nun der Sommerzeit hinterherhinkt, seht es einfach so: Die Zeitumstellung ist der Jetlag des Proletariats!

Da passen der arbeitenden Bevölkerung die beiden osterbedingten Vier-Tage-Wochen auch ganz gut in die Urlaubsplanung. Für unseren Wochenrückblick war jedoch so die Nachrichtenlage eher dünn. Ich gehe aber davon aus, dass die Branche nun wieder Fahrt aufnimmt, bevor dann das Channel-Proletariat die vielen Feiertage im Mai ausgiebig nutzt.

Weniger dem Channel-Proletariat zuzuordnen sind wohl die Gründungsaktionäre von SoftwareOne, Daniel von Stockar, René Gilli und die B. Curti Holding AG. Sie halten noch 29 Prozent der Aktien der Gesellschaft. Diese wollen den derzeitigen Verwaltungsrat abwählen lassen, was für ziemliche Unruhe vor der am 18. April anstehenden Hauptversammlung sorgt. Was dahinter steckt, hat mein Kollege Ronald Wiltscheck aufgeschrieben:

Freude herrscht hingegen bei Ionos. Für die Verwaltung besonders sensibler Daten hat nun der Bund dem deutschen Cloud-Spezialisten einen Großauftrag erteilt:

In keinem anderen Marktsegment der IT-Branche tummeln sich mehr Unternehmen als im Bereich Cyber-Security. Einige arbeiten sehr erfolgreich mit dem Channel zusammen, andere wiederum - beispielsweise Palo Alto Networks - haben da noch etwas Nachholbedarf. Das soll nun besser werden:

Mit dem April gehen wir schon in das zweite Quartal des Jahres. Noch bemühen die Finanzspezialisten ihre Rechenschieber, um festzustellen, wie das erste Quartal nun wirklich gelaufen ist. Landauf, landab wird ja viel gejammert. Mein Kollege Peter Marwan hat zum Abschluss von Q1 Bilanz gezogen und nachgeschaut, ob es bei IT-Dienstleistern und Systemhäusern wirklich Grund zum Jammern gab:

Der Quartalswechsel bietet den Unternehmen auch eine gute Gelegenheit, den einen oder anderen Wechsel beim Personal vorzunehmen: So hat sich Herweck einen Goldfisch bzw. Maik Goldschmidt aus dem Teich des Mitbewerbers Komsa geangelt:

Überraschend ist auch der Wechsel in der Führungsspitze beim VAD Arrow ECS< Eric Nowak wird die bisherige Chefin des weltweiten ECS-Geschäfts, Kristin Russell, ablösen. Sie hat das Unternehmen bereits verlassen. Dies sei "Teil des Wechsels" schreibt CEO Sean Kerins an seine Belegschaft:

Beim COO-Wechsel des IT-Dienstleister Enthus findet CEO Christian Uhl hingegen deutlich freundlichere Worte, indem er die "herausragenden Verdienste" des scheidenden Chief Operating Officers Stefan Voss würdigt. Im folgt Jens Domicke nach, der von Cancom kommt:

Der Münchner Managed Security Service Provider Indevis hat seine Geschäftsführung erweitert und mit Frank Pütz einen neuen CEO bestellt:

Ebenfalls einen neuen CEO bekommt Infinigate für das Europageschäft: Ab Juli soll Marcus Meloni den Posten übernehmen. Er darf aber schon vorher bei Infinigate-Chef Klaus Schlichtherle für seine neue Aufgabe üben:

Die beste Möglichkeit, den restlichen Zeitumstellungs-Jetlag und die Ostermüdigkeit abzulegen, und mit neuen Impulsen im neuen Quartal durchzustarten, ist der Besuch des von ChannelPartner veranstalteten c.m.c. Kongresses, dem Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister am 17. und 18. April in München. Hier erfahrt ihr unter anderem, wie man Cloud-und Managed Services schneller und automatisierter skalieren kann, und welche Fallstricke dabei lauern. Dafür hat Paul Martin, Geschäftsführer von Equipme, einen kritischen Blick hinter die Kulissen des Systemhaus-Alltags geworfen. Wer Paul Martin kennt, weiß, dass dies eine spannende Keynote werden wird! Und wer ihn nicht kennt, wird es dann danach wissen!

Wir haben uns bei der Zusammenstellung der Agenda viel Mühe gegeben, um für Euch die besten Geschäftschancen und Impulse aus Cloud, MSP und KI identifizieren und die passenden Referenten einzuladen: Freut Euch auf Andreas Kunzmann (CEO von United Systems) und Daniel Penn (IT-Security Architekt und Incident Response Koordinator, Penn-Consulting) auf der Spur der auf MSPs fokussierten Wirtschaftskriminellen. Wie "Security-enhanced MSP" funktionieren kann, schildert Timo Trabold, Head of Security & Audit bei Operational Services.

Und es gibt natürlich noch einen weiteren stichhaltigen Grund, am 17. und 18. April zum c.m.c. zu kommen: Das komplette ChannelPartner-Team wird vor Ort sein und freut sich schon auf Euch!

Jetzt ist aber erst einmal Wochenende angesagt. Es soll warm werden! Also, packt die Sonnenbrille und das T-Shirt aus. Das ChannelPartner-Team wünscht Euch schöne Frühlingstage!