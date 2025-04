Geht es Euch auch so? Ihr wacht morgens auf und beim Blick in die Nachrichten ist der erste Gedanke: "Was hat der amerikanische Präsident nun schon wieder angerichtet?". Ich kann mich dieser Melange aus Ungläubigkeit, Schrecken und Ekel nicht entziehen. Wie bei einem schrecklichen Verkehrsunfall, bei dem man dann doch hinschaut.

Doch was machen wir nun daraus? Den Kopf in den Sand stecken und abwarten, bis der Spuk vorbei ist? Das halte ich für keine gute Lösung. Auch wenn uns die unmittelbaren Auswirkungen der US-Politik auf das weltweite Wirtschaftsgefüge fassungslos machen, ist lähmender Pessimismus und überbordende Zukunftsangst gefährlich. Eine tiefgreifende Änderung der Rahmenbedingungen beschleunigt auch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Das hat uns auch die Covid-Pandemie gezeigt.

Wir außerhalb der USA sind nicht der Rest der Welt. Gut, Russland und China sind jetzt auch nicht die Partner, auf die man sich nun konzentrieren sollte. Aber gerade bei IT-Lösungen und -Dienstleistungen ist ein europäischer Weg zu mehr Unabhängigkeit in der gegenwärtigen Situation das Gebot der Stunde und darüber hinaus eine echte Zukunftschance. So könnte der negative Impuls eine positive Wirkung entfalten.

Zurück zur ungläubigen Faszination des Unglücks, ob jetzt Trump die Weltwirtschaft gegen die Wand fährt oder ein völlig deformiertes Auto auf der Autobahn liegt. Der Göttinger Prof. Dr. Borwin Bandelow, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Diplompsychologe und Psychotherapeut bezeichnet sich selbst als "Angstforscher". Er beschäftigt sich unter anderem auch damit, warum uns Gruselfilme, Achterbahnfahrten oder Bungee-Sprünge so faszinieren. In einem lesenswerten Geo-Interview hat Bandelow einmal über "eine gewisse Lust an der Angst - daran, sich zu fürchten, zu gruseln, sich der Illusion von Gefahr hinzugeben", gesprochen. Verkürzt dargestellt, setzen wir uns dem Angstreiz aus, das Gehirn wird dann mit Hormonen geflutet und regelrecht in Schrecken versetzt, es werden dann aber auch euphorisierende Stoffe freigesetzt, die Endorphine. Die wirken länger als der Angstreiz und versetzt uns danach in ein Hochgefühl. Der Angstforscher betont aber, dass es dabei nicht um real erlebte Furcht, sondern eine Illusion handelt.

Die Geisterfahrt der Trump-Administration ist jedoch leider real. Damit sich die Zeit nach diesem Angstereignis positiv auswirken und anfühlen wird, müssen nun in der IT-Branche regionale Endorphine ausgeschüttet werden. Die werden dann sicher auch länger nachwirken.

Welche Chancen für den Channel mitunter noch schlummern, hat auch ADN-Geschäftsführer Hermann Ramacher im Rahmen der ADN-Veranstaltung "Transformation Day" bekräftigt. So sollten seiner Meinung nach Partner jetzt die Voraussetzungen schaffen, um KI bei ihren Kunden möglich zu machen, damit diese schneller und effizienter mit KI-Tools arbeiten können. "Cloud, Security und KI ist eins, und das sollte man nicht trennen", meint der ADN-Chef. Dies und was sonst noch auf dem Transformation Day das VADs los war, berichtet unser Chefreporter Peter Marwan:

https://www.channelpartner.de/a/adn-auf-dem-weg-in-die-ki-zukunft,3764532

Mehr um Hardware ging es beim Pressegespräch mit dem Spezialdistributor DexxIT. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren im vergangenen Jahr schwierig und 2025 bleibt laut den Vertriebsleiterinnen Stefanie Gundlach und Judith Öchsner "herausfordernd". Warum für das DexxIT-Team ein leicht rückläufiger Umsatz "in Ordnung" war und man das laufende Jahr "vorsichtig optimistisch" sieht, könnt Ihr hier erfahren:

https://www.channelpartner.de/a/dexxit-bleibt-vorsichtig-optimistisch,3764539

Als vorsichtig optimistisch könnte man auch die Stimmungslage von Nils Becker-Birck umschreiben. Immerhin konnte LG hierzulande bei IT-Produkten gegenüber einem rückläufigen Markttrend wachsen, wie mir der IT-Solutions-Direktor bei der LG Convention in Frankfurt verraten hat. Wie Becker-Birck die Marktlage einschätzt, welche Produkte LG zur Convention mitgebracht hat und wie das Angrillen der Saison im Deutsche Bank Park, so der derzeitige Name des Eintracht-Frankfurt-Stadions, abgelaufen ist, lest und seht Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/lg-grillt-und-zeigt-partnern-neue-produkte,3764524

Laut BSI sind 29.000 Unternehmen von der NIS2-Richtlinie betroffen. Zwar steht noch nicht fest, zu welchem Datum dies in der deutschen Gesetzgebung umgesetzt wird, doch dass die Richtlinie kommt, ist sicher. Dies könnte sogar noch dieses Jahr geschehen. Mein Kollege Ronald Wiltscheck hat deswegen bei Systemhäusern nachgefragt, wie diese Kunden bei diesem Vorhaben unterstützen. Was beispielsweise Volker Scholz von Axians, Christian Koch von NTT Data, Andreas Rohde von Netgo und Alexander Ernst von Cancom dazu sagen, hat Ronald hier aufgeschrieben:

https://www.channelpartner.de/a/systemhaeuser-und-die-nis2-richtlinie,3764275

Zum Monatswechsel gab es auch einen Wechsel bei Komsa: Nachdem Pierre-Pascal Urbon zum Jahresanfang bekannt gegeben hatte, den TK-Distributor verlassen zu wollen, war zunächst kein neuer Vorstandvorsitzender verkündet worden. Nun hat CFO Toni Burger den Posten übernommen:

https://www.channelpartner.de/a/toni-burger-wird-neuer-komsa-chef,3764529

Und auch Ratiodata bei hat der Monatsanfang Veränderungen mitgebracht: Christian Meier wurde in den Vorstand berufen. Dort leitet er nun das Vertriebsressort. Als Vertriebsvorstand ersetzt Christian Meier den bisherigen Inhaber dieser Position, Martin Greiwe, der Ratiodata bereits zu Beginn des Jahres 2024 verlassen hat. Christian Meier war zuvor Geschäftsführer der ACP-Niederlassung in Würzburg:

https://www.channelpartner.de/a/christian-meier-ist-neuer-vertriebsvorstand-bei-ratiodata,3764535

